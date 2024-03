Börsenplätze VERBUND-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VERBUND-Aktie

66,60 EUR -0,67% (14.03.2024, 16:22)



Wiener Börse-Aktienkurs VERBUND-Aktie

66,25 EUR -1,92% (14.03.2024, 16:52)



ISIN VERBUND-Aktie:

AT0000746409



WKN VERBUND-Aktie:

877738



Ticker-Symbol VERBUND-Aktie:

OEWA



Wiener Börse-Symbol VERBUND-Aktie:

VER



NASDAQ OTC-Symbol VERBUND-Aktie:

OEZVF



Kurzprofil VERBUND AG:



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. An die 100% der Erzeugung von Strom wird aus klimafreundlicher, erneuerbarer Energie gewonnen. (14.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - VERBUND-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der VERBUND AG (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.VERBUND habe im vierten Quartal 2023 mit einem Umsatz unter dem EBITDA recht ungewöhnliche Ergebnisse vermeldet, die aber operativ dank eines Rekordniveaus in der Stromerzeugung über den Erwartungen der Analysten der RBI gelegen hätten. Allerdings habe VERBUND Wertminderungen in Höhe von EUR 452 Mio. verzeichnet (Erneuerbare Energien in Spanien, Kraftwerk Mellach und GCA), was den Nettogewinn belastet habe.Trotz dieser Wertminderungen hätten die Netzbetreiber APG und GCA die Prognosen übertroffen und mit einem kombinierten EBITDA von EUR 579 Mio. zu insgesamt starken Zahlen beigetragen. Leider werde dieses Niveau für 2024 nicht zu halten sein. VERBUND habe bereits im Februar eine Dividende für 2023 von EUR 4,15 pro Aktie angekündigt und im Zuge einer Gewinnwarnung eine Ergebnisprognose für 2024 publiziert (EBITDA von EUR 2,6 bis EUR 3,3 Mrd. und ein Nettoergebnis von EUR 1,3 bis 1,75 Mrd.), was 20% bis 40% unter dem Niveau von 2023 liege.Obwohl die Ergebnisse positiv gesehen werden könnten, sei der Ausblick aufgrund eines herausfordernden Strompreisumfelds und dem Fehlen mehrerer Ergebnistreiber des Jahres 2023 zu recht vorsichtig. Die Analysten der RBI sähen derzeit keine weiteren Treiber.Unsere letzte Empfehlung für VERBUND-Aktien lautete "halten", so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 14.03.2024)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity