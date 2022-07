Börsenplätze VERBIO-Aktie:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (22.07.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Der Ukraine-Krieg habe die Öl- und Gasabhängigkeit von Russland erst so richtig aufgezeigt. Um diese zu reduzieren, könnte auch die Produktion von Bioenergien in Deutschland forciert werden - das Thema rücke zumindest immer stärker auf die politische Agenda. Das sollte Spezialisten wie VERBIO in die Karten spielen.Laut einem Artikel der "Stuttgarter Nachrichten" wolle der Landwirtschaftsminister von Baden-Württemberg, Peter Hauk, die Produktion der Biogasanlagen erhöhen. Dafür wolle der Politiker auf dem geplanten Gasgipfel (am 25. Juli) werben."Derzeit haben wir rund 1.000 Biogasanlagen in Baden-Württemberg. Die wären in der Lage, kurzfristig ihre Produktion um 15 bis 30 Prozent zu erhöhen", zitiere die Lokalpresse Hauk aus der "Badischen Zeitung". Das sei doch eine Hausnummer. Demnach könnten die Betriebe mehr produzieren, dürften dies allerdings wegen "einer Reihe von Deckelungen" bisher nicht, so der Landwirtschaftsminister. "Mein Ziel ist es, dass wir Biogas ganz neu denken", strebe Hauk an.Der wohl bekannteste Bioenergie-Player hierzulande sei VERBIO. Das Unternehmen produziere neben Biodiesel und Bioethanol auch Biomethan aus Reststoffen wie Stroh. "Wir sehen vor allem großes Wachstumspotenzial beim Thema Biomethan", habe Claus Sauter gegenüber dem AKTIONÄR bereits im Jahr 2017 gesagt.VERBIO und andere deutsche Bioenergie-Hersteller könnten einen Teil der Lösung beitragen, um die Energie-Abhängigkeit zu Russland rasch zu reduzieren. Im Real-Depot setzt DER AKTIONÄR bei VERBIO auf weiter steigende Notierungen, so Michel Doepke. (Analyse vom 22.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link