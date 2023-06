Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (15.06.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Analysten haben der Aktie von VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) neues Leben eingehaucht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Deutsche Bank habe die Kaufempfehlung für die Papiere mit einem Kursziel von 50 Euro bestätigt. Der Biosprithersteller leide unter dubiosen chinesischen Biodiesel-Importen, so die Experten. In diesem Punkt nehme der Druck auf die EU-Politik mehr denn je zu.Hauck Aufhäuser Investment Banking sehe sogar Kurspotenzial bis 74 Euro, das wäre ein Plus von 76 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Die Papiere des Bioenergieunternehmens seien eine der überzeugendsten Anlageideen der Veranstaltung, habe der zuständige Analyst in einer Studie anlässlich des "Stockpicker Summit", einer Investorenveranstaltung auf Mallorca, geschrieben.Mit dem jüngsten Kurssprung über die 35-Euro-Marke habe sich die Aktie nicht nur stabilisieren können, sondern es sei ein erstes technisches Kaufsignal generiert worden. Der Biokraftstoffhersteller habe seine gestiegenen Kosten zuletzt nicht mehr vollständig an seine Kunden weitergeben können. Dank gestiegener Absatzpreise sei der Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2022/23 zwar um ein Drittel auf mehr als eine Mrd. Euro gestiegen, der operative Gewinn sei jedoch unter das Vorjahresniveau gerutscht. Doch für die kommenden Monate rechne das Management mit sinkenden Kosten und halte deshalb an seiner Jahresprognose fest. Diese sehe ein operatives Ergebnis von 300 Mio. Euro vor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VERBIO-Aktie: