Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (10.02.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger mit Weitblick das derzeitige Kursniveau der Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) zum Einstieg nutzen.Am Donnerstag habe der Bioenergie-Produzent seine Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 vorgelegt. Die danach angefallenen Kursgewinne habe der MDAX-Wert nun wieder abgeben müssen. Der Titel sei sogar zum ersten Mal seit dem Sommer 2022 wieder unter die Marke von 50 Euro gerutscht.Tim Wunderlich, Analyst bei Hauck Aufhäuser Investment Banking, sehe in der derzeitigen Kursschwäche eine Kaufchance. Nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen habe der Experte die VERBIO-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Biokraftstoff-Hersteller dürfte operativ die Talsohle erreicht und bessere Tage vor sich haben, so Wunderlich in einer Studie am Freitag.Im ersten Halbjahr sei VERBIOs Umsatz um ein Drittel auf über eine Milliarde Euro gestiegen. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe der Konzern aber mit 170,3 Millionen Euro neun Prozent weniger als ein Jahr zuvor verdient. Unterm Strich hätten 102 Millionen Euro und damit 15 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum gestanden.Wunderlich zufolge sollte das zweite Quartal bei VERBIO operativ der Tiefpunkt gewesen sein. Für die schwache Marge habe es seiner Meinung nach zwei Gründe gegeben: Er schätze, dass VERBIO nur ein Drittel seines erneuerbaren Erdgases (RNG) verkauft habe, um Reserven zu bilden, die erst in der zweiten Kalenderjahreshälfte 2023 abverkauft werden sollten. Dann nehme VERBIO nämlich seine eigenen RNG-Tankstellen in Betrieb und müsse nicht mehr an die Tankstellenbetreiber hohe Gebühren zahlen. Außerdem habe VERBIO insbesondere im Dezember unter ungünstigen Margenbedingungen gelitten, schreibe Wunderlich.Anleger mit Weitblick nutzen das derzeitige Kursniveau zum Einstieg, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur VERBIO-Aktie. (Analyse vom 10.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Verbio befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".