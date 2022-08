Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (10.08.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Indien begehe am 10. August eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt den "World Biofuel Day". Kein Wunder, habe die Nation doch unlängst den Einsatz von Biokraftstoffen für sich entdeckt und weitere Pläne für den Ausbau in der Schublade. VERBIO möchte von den guten Rahmenbedingungen in Indien profitieren.Wie die Tageszeitung "The Free Press Journal" berichte, habe Premierminister Narendra Modi heute per Videokonferenz eine Ethanolanlage der zweiten Generation eingeweiht, die in Panipat in Haryana gebaut worden sei. "Es werden Einrichtungen für den Transport der abgeschnittenen Stoppeln geschaffen und neue Biokraftstoffanlagen errichtet, die Arbeitsplätze schaffen und neue Möglichkeiten eröffnen werden. Alle Dorfbewohner und Landwirte werden davon profitieren. Dadurch wird auch die Umweltverschmutzung im Land verringert", zitiere die Zeitung Modi.Errichtet habe die neue Anlage die IndianOil Corporation, ein führender indischer Energiekonzern. Spannend: Ende Juli 2021 habe VERBIO mit dem Unternehmen eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit beim Bau weiterer Stroh-Biomethan-Anlagen in Indien unterzeichnet. "Für den indischen Markt ist das eine absolute Win-Win-Situation", so VERBIO-Vorstand Oliver Lüdtke. Die erste Anlage sei bereits in Betrieb.Die VERBIO-Aktie bleibe für den AKTIONÄR langfristig aussichtsreich. Im Real-Depot wird auf weiter steigende Kurse beim Bioenergie-Titel gesetzt, so Michel Doepke. (Analyse vom 10.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VERBIO-Aktie: