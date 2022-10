ISIN VERBIO-Aktie:

Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (18.10.2022/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) charttechnisch unter die Lupe.Solche Charts seien selten geworden! Schließlich würden sowohl die Relative Stärke (Levy) als auch der MACD einen lehrbuchmäßigen Aufwärtstrend signalisieren. Charttechnisch komme ein neues Verlaufshoch (73,85 USD) und damit auch der "bullishe" Ausbruch aus der seit dem Frühjahr bestehenden Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 69,10 EUR) hinzu. Die angeführten Indikatoren würden also den Abschluss des diskutierten Konsolidierungsmusters untermauern. Die aktuelle Ausbruchssituation stelle deshalb eine Steilvorlage dar, um perspektivisch das Rekordhoch vom April bei 88,10 EUR wieder ins Visier zu nehmen. Einen wichtigen Fingerzeig in diese Richtung liefere auch die Kursentwicklung der letzten Wochen, welche ein klassisches "V-Muster" entstehen lasse. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergebe sich nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 17 EUR - ein weiteres Argument, perspektivisch Kurs auf das o. g. Allzeithoch zu nehmen. Unter Money Management-Aspekten sollte die Aktie indes nicht mehr in die o. g. Flagge zurückfallen. Ein Stopp auf dieser Basis gewährleiste zudem ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:74,10 EUR +1,09% (18.10.2022, 08:52)XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:73,70 EUR +4,84% (17.10.2022, 17:35)