XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

44,61 EUR +3,46% (14.08.2023, 17:35)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (15.08.2023/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) charttechnisch unter die Lupe.Auf versagende Formationen würden oftmals dynamische Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung folgen. Anhand des Kursverlaufes der VERBIO-Aktie lasse sich diese alte Tradingweisheit möglicherweise exemplarisch verdeutlichen. Schließlich habe das vermeintliche Doppeltop der letzten Jahre keinen großen Verkaufsdruck mehr nach sich gezogen. Im Gegenteil: Die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 40,21 EUR) sowie der anschließende Sprung über das Juni-Hoch bei 43,25 EUR würden nun sogar Hoffnungen in Sachen "unterer Umkehr" wecken.Rückenwind erhalte dieses Szenario durch das frische RSI-Kaufsignal. Auch der trendfolgende MACD sei diesem Beispiel zuletzt gefolgt. Unter dem Strich stecke das Tief vom September 2022 bei 52,75 EUR nun das nächste Erholungsziel ab. Um diese Marke nicht mehr aus den Augen zu verlieren, sollte die o.g. langfristige Glättung in Zukunft nicht mehr unterschritten werden. Dies gelte umso mehr, als dass dieser Durchschnitt gut mit dem jüngsten Aufwärtsgap im Tagesbereich (40,01/39,00 EUR) harmoniere. Ein Stopp-Loss auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.08.2023)