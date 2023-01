Börsenplätze VERBIO-Aktie:



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (10.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biokraftstoffherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir habe mit der Forderung nach einem schnellen Aus für die Produktion von Biosprit aus Getreide die Aktien von VERBIO und CropEnergies nur kurz unter Druck gesetzt. Indes weise Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) darauf hin, dass der angeführte Gegensatz von "Tank-Teller-Trog" nicht bestehe."Da das für die heimische Bioethanolherstellung verwendete Futtergetreide für den menschlichen Verzehr qualitativ nicht geeignet ist, muss die Aussage von Minister Özdemir als verzerrend bezeichnet werden", so Norbert Schindler, Vorsitzender des BDBe, in einer Pressemitteilung, die durch news aktuell am Montag übermittelt worden sei. "Es ist vielmehr so, dass mit jeder Tonne Bioethanol gleichzeitig rund eine Tonne hochwertiges, eiweißreiches Futtermittel produziert wird. Dadurch verringert Deutschland seine Importabhängigkeit von Futtermitteln aus Übersee und stärkt gleichzeitig seine Ernährungssicherheit", merke Schindler an.Allein auf den Markthochlauf der Elektromobilität zu setzen, reiche laut BDBe nicht aus. Schindler ergänze: "Statt erneuter Verbotsszenarien für die Nutzung nachhaltiger Biokraftstoffe sollte die Bundesregierung einen realistischen Fahrplan vorlegen, wie der Verkehrssektor noch unabhängiger von fossiler Energie - insbesondere Kraftstoffen - werden kann."Die kritischen Aussagen von führenden Politikern im Hinblick auf die Biokraftstoff-Produktion in Deutschland seien nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr hätten die Bundesministerinnen Steffi Lemke und Svenja Schulze die Aktien der Bioenergie-Hersteller CropEnergies und VERBIO zu Fall gebracht. Im Nachhinein hätten sich die Kurseinbrüche als Kaufchancen erwiesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von CropEnergies und Verbio befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.