Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

35,14 EUR +4,40% (02.06.2023, 13:59)



XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

34,71 EUR +3,15% (02.06.2023, 13:45)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (02.06.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Dank der positiven Stimmung am Gesamtmarkt springe am Freitag auch das Papier des Zörbiger Bio-Energie-Spezialisten an. Der Titel habe zuletzt massive Kursverluste verkraften müssen. Nun bahne sich der große Befreiungsschlag an. Anleger sollten auf diese Zeichen achten.Das Thema Nachhaltigkeit werde uns noch lange begleiten und zunehmend wichtiger. Eine bedeutende Brückentechnologie könnten die Biokraftstoffe von VERBIO sein. Besonders in Indien und Nordamerika seien die Aussichten blenden und der Markt riesig. Die Aktie habe in den vergangenen Monaten allerdings starke Kursverluste verkraften müssen. Anlegern habe die Unsicherheit aufgrund der widersprüchlichen politischen Aussagen nicht geschmeckt. Zudem sei die Marge etwas abgesackt.Ende April sei der Kurs von VERBIO bis auf ein Mehrjahrestief bei 29,93 Euro gerutscht. Das Handelsvolumen sei außergewöhnlich hoch und schnell waren Schnäppchenjäger zur Stelle gewesen. Seitdem pendele die Aktie in einer Range zwischen 30 bis 35 Euro. Auf der Unterseite würden die beiden Unterstützungsniveaus am Jahrestief sowie bei 31,62 Euro Halt für die Bullen geben. Am heutigen Freitag ziehe nun der Kurs um aktuell 3,1% an. Die Bullen würden sich aus der Deckung wagen und ein neuer Ausbruchsversuch sei gestartet. Die kommenden Tage würden damit besonders spannend: Gelinge der Ausbruch, werde ein starkes Kaufsignal ausgelöst und der Kurs könne dann zügig bis an die psychologisch wichtige 40-Euro-Marke steigen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der VERBIO befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VERBIO-Aktie: