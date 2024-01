Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

19,815 EUR -5,33% (24.01.2024)



XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

19,755 EUR -5,39% (24.01.2024, 17:35)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (24.01.2024/ac/a/t)





Zörbig (www.aktiencheck.de) - Shortseller Qube Research & Technologies Limited geht Short-Position in Aktien der VERBIO AG ein:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited starten Short-Aktivitäten in den Aktien VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK).Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 23.01.2024 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,51% der VERBIO-Aktien eröffnet.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den VERBIO-Aktien:0,51% Qube Research & Technologies Limited (23.01.2024)Börsenplätze VERBIO-Aktie: