VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn. VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO₂-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (09.02.2024/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO SE (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) weiterhin zu kaufen.Die korrigierte Guidance FY 23-24 sei vor dem Hintergrund des soliden Q2/FY23-24 vom CEO Claus Suter bestätigt worden, würden die EQUI.TS-Analysten in ihrem jüngsten Report zum Leipziger Erneuerbare Energie Hersteller schreiben und fortfahren, dass VERBIO weiterhin im Expansions- und Investitionsmodus sei.Beim Top-Projekt "SBE" - der kombinierten Bioethanol-Biomethan-Anlage South Bend Ethanol, LLC, ("SBE") in Indiana, USA - würden sich die Ertüchtigungsmaßnahmen (wg. Ersatzteilmangel) wohl im günstigsten Fall um ca. drei Monate verzögern, was den für H2/23-24 ursprünglich geplanten Produktions-, Umsatz- und Gewinnzuwachs kurzfristig dämpfe.Die Konjunkturschwäche in Europa drückte und drücke auf die Bio-Diesel- und -Ethanol-Preise in Rotterdam, würden die Researcher berichten. Ganz wesentlich verstärkt durch die Importe von (vermeintlichem) Gen II-FAME aus China. Die EU-Gegenmaßnahmen, so der Eindruck der Analysten, begännen langsam zu wirken, das gedrückte Margenniveau beginne sich (noch zögerlich) zu erholen. Die länderweisen Quotenausweitungen in der EU würden hierbei mengenausweitend wirken.Das Chance-/Risiko-Profil helle sich weiter auf, so der Eindruck der Analysten.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, belassen ihr Anlageurteil für die VERBIO-Aktie bei "kaufen". (Analyse vom 09.02.2024)