Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (25.08.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Novelle des Energiesicherungsgesetzes geplant: Die Bundesregierung wolle angesichts der Gaskrise das Potenzial heimischen Biogases stärker als bisher nutzen. Das könnte dem "Biogas-Allrounder" Envitec Biogas und den im TecDAX notierten Biomethan-Produzenten (aus Reststoffen) VERBIO in die Karten spielen.Bestehende Hemmnisse zur Biogas-Nutzung sollten abgebaut und dies im Rahmen einer Novelle des Energiesicherungsgesetzes angegangen werden, habe der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Patrick Graichen, nach Angaben vom Mittwoch bei den "Energietagen" in Berlin angekündigt.Es gebe beim Biogas ein Potenzial. Die Frage sei, wie groß dieses sei, so Graichen. Die Potenziale für eine Gassubstitution durch einen diskutierten dreimonatigen Streckbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke würden als gering eingeschätzt. Grundsätzlich verfolge die Bundesregierung eine Dreifachstrategie: Ersatzbeschaffung, Ersatz und Einsparen von Gas, habe Graichen in einem Interview mit den Organisatoren der Energietage gesagt. Alle drei seien in vollem Gange, es bedürfe aber weiterer großer Anstrengungen.Die Energiewirtschaft begrüßte die Ankündigung, Hemmnisse zur Biogas-Nutzung abzubauen. Eine höhere Erzeugung und Nutzung von Biomethan trage nicht nur dazu bei, schnell unabhängig von Gasimporten aus Russland zu werden. Dies sei auch ein wesentlicher Baustein zur zügigen Treibhausgas-Minderung, habe Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), mitgeteilt.Im Real-Depot wird bei VERBIO auf weiter steigende Notierungen gesetzt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link