ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (19.07.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Eine neue Kaufempfehlung von Jefferies sorge bei der VERBIO-Aktie für frische Impulse. Die Analysten würden vom aktuellen Kursniveau noch immer rund 40 Prozent Aufwärtspotenzial sehen. "Der Aktionär" habe bereits gestern auf die sich aufhellende Chartbild hingewiesen und spekuliere im Real-Depot auf weiter steigende Kurse.Als führender Hersteller von Bio-Kraftstoffen sei VERBIO gut positioniert, um von der Dekarbonisierung von Branchen wie Schwertransport und Industrie zu profitieren, so Analyst Constantin Hesse. Die breite Aufstellung des Unternehmens verschaffe Vorteile bei der Navigation durch die volatilen Rohstoffmärkte, während die solide Umsatzrendite in Kombination mit dem firmeneigenen integrierten Bioethanol-/Biomethan-Raffineriemodell für Wachstumsfantasie sorge. Der Stratege sehe die Papiere daher erst bei 56 Euro fair bewertet.VERBIO habe zuletzt vor allem unter den fallenden Preisen für Biokraftstoffe in Deutschland gelitten. Frische Wasserstandsmeldungen zur operativen Entwicklung und zur Expansion gebe es offiziell aber erst Ende September. "Der Aktionär" werde im Vorfeld auf die Schätzungen eingehen.Nach den ersten Lebenszeichen im Chartbild stehe nun ein frisches Kaufsignal bevor, sobald das Verlaufshoch von Mitte Juni bei 43,25 Euro nachhaltig überwunden werde. In diesem Fall wäre mit einer dynamischen Fortsetzung der Gegenbewegung bis in den Bereich um 50 Euro zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Verbio befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.