Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (09.11.2023/ac/a/t)



Der Zörbiger Biosprit-Hersteller habe heute seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Obwohl das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen sei, sei die VERBIO-Aktie aktuell der Tagesgewinner im TecDAX. Dadurch könne sie sich sogar vor einem neuen Jahrestief retten.Die VERBIO-Aktie notiere nach den Zahlen aktuell mehr als 13% im Plus. Dadurch habe sich die Wahrscheinlichkeit, das Jahrestief bei 30,01 Euro zu unterschreiten, deutlich verringert. Damit sich ein Kauf aber lohnen würde, müsste die Aktie erst noch die Abwärtstrendlinie, welche sich aktuell bei rund 33,70 Euro befinde, überwinden.Nachdem die VERBIO-Aktie zu Beginn des Monats ausgestoppt worden sei, empfehle es sich für einen Neueinstieg auf ein Überschreiten der Abwärtstrendlinie bei rund 33,70 Euro zu warten, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2023)