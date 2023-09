Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (27.09.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Die hohen Energie- und Rohstoffkosten sowie gesunkene Preisen für Biodiesel hätten VERBIO im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 ausgebremst. Der Ausblick sei gewohnt konservativ ausgefallen und habe am Markt für Kursverluste gesorgt. Analysten hätten ihre Einschätzungen zwar überarbeitet, würden jedoch vorerst an ihren Kurszielen deutlich über dem aktuellen Kursniveau festhalten.Zur Erinnerung: VERBIO-Vorstand Claus Sauter prognostiziere für das im Juli angelaufene Geschäftsjahr 2023/24 dennoch nur einen operativen Gewinn von 200 bis 250 Mio. Euro (Vorjahr: 240 Mio. Euro). Im Vorfeld hätten die Analysten hier im Schnitt einen Wert von 286 Mio. Euro erwartet.Die Ziele seien womöglich konservativ, was für das Unternehmen nicht unüblich sei, heiße es bei Deutsche Bank Research. Angesichts des sehr volatilen Jahresverlaufs habe sich der Biokraftstoffhersteller 2022/23 letztlich solide geschlagen, so Analyst Niklas Becker. Er habe die Kaufempfehlung für die VERBIO-Aktie daher mit einem Kursziel von 50 Euro bestätigt.DER AKTIONÄR halte an seiner positiven Einschätzung fest: Im weiteren Verlauf des Fiskaljahres sei eine Modifizierung der gewohnt konservativen Planvorgaben nicht auszuschließen - vor allem, wenn die Politik gegen den Missbrauch von Kennzeichnungen und Zertifikaten von Biodieselimporten aus China vorgehe. Dieses Szenario werde von den Investoren derzeit noch ausgeblendet. Daneben sollte die laufende Internationalisierung des Geschäfts in die USA sowie die Diversifikation der Endmärkte für Impulse sorgen. Erstes Ziel einer möglichen Gegenbewegung wäre der horizontale Widerstand bei 45 Euro. Dort verlaufe auch die 200-Tage-Linie. Im Anschluss wäre aus technischer Sicht Luft bis 50 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VERBIO-Aktie: