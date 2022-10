Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

80,00 EUR +0,06% (27.10.2022, 09:02)



XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

81,20 EUR +2,46% (26.10.2022)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (27.10.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Unbeeindruckt vom volatilen Gesamtmarkt strebe die Aktie des Bioenergie-Spezialisten VERBIO wieder in Richtung Rekordhoch vom Frühjahr. Indes gewinne die Internationalisierung des TecDAX-Unternehmens weiter an Dynamik. Im indischen Punjab fahre VERBIO nun seine Produktion von Biomethan aus Stroh hoch.Bereits im April habe VERBIO die ersten Mengen an Biomethan aus Reisstroh in der Bioraffinerie in Indien produziert. Der Kraftstoff werde dann an das Tankstellennetz der Indian Oil Corporation geliefert. Die Anlage in Lehragaga, Punjab, sei die erste und größte Bioraffinerie-Anlage dieser Art in Indien und Asien, die im Rahmen des 2018 von der indischen Regierung aufgelegten SATAT-Programms entstanden sei, so VERBIO. Und das Potenzial für weiteres Wachstum sei groß: Mehr als 300 Millionen Tonnen ungenutztes Stroh seien in Indien pro Jahr verfügbar, heiße es weiter."Unsere Anlage und unsere Technologie sind ein echter Mehrwert für die Region: Die Bioraffinerie wird jährlich etwa 100.000 Tonnen Stroh verarbeiten, das sonst auf den umliegenden Feldern verbrannt wird", so VERBIO-Chef Claus Sauter zur feierlichen Einweihung der Anlage in der vergangenen Woche. "Gleichzeitig entsteht ein wertvoller Humusdünger, der die Bodenqualität verbessert. Wir tragen dazu bei, dass die Luftverschmutzung vor Ort reduziert und die landwirtschaftliche Nutzung optimiert wird."Investierte Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Michel Doepke. Im Bioenergie-Sektor hat nach Ansicht des "Aktionär" das Papier von Envitec Biogas derzeit Nachholpotenzial. (Analyse vom 27.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VERBIO-Aktie: