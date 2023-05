Börsenplätze VERBIO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

34,36 EUR +1,24% (12.05.2023, 14:33)



XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

34,49 EUR +1,89% (12.05.2023, 14:25)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (12.05.2023/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) weiterhin mit "kaufen".Nach den preisbedingt schwachen Q2/FY 22-23-Zahlen sei auch Q2/FY 22-23 unter den Erwartungen gewesen, schreiben die EQUI.TS-Analysten in ihrem jüngsten Report zum Leipziger Erneuerbare Energie Hersteller. Die konservative Guidance FY 22-23 habe angepasst werden müssen, denn relativ teuren Rohstoff- und Energiepreisen hätten in der EU massiv gesunkene (-35% YoY) Bio-Diesel-Preise gegenübergestanden. Der massive Import von Gen II-FAME aus China habe seit 01/23 für die Preishalbierung bei Bio-Diesel in der EU gesorgt, würden die Experten weiter ausführen.Wichtig: Endlich seien Gegenmaßnahmen in Berlin und Brüssel initiiert worden.Die Auslandsaktivitäten, insbesondere in Nordamerika, und hier die USA, würden kräftig ausgebaut und durch das "IRA"-Programm der Biden-Administration noch befeuert. Im ersten Schritt verdoppele der Zukauf in Indiana/USA die Bio-Methan-Kapazität auf Sicht - VBK werde künftig global produzieren, handeln und verkaufen, würden die Analysten zusammenfassen. Für ca. USD 230 Mio. Gesamtinvest seien 100% der South Bend Ethanol, LLC, ("SBE") in 05/23 gekauft worden. Vom übernommenen Personal werde jetzt die kombinierte Bioethanol-Biomethan-Anlage in South Bend/Indiana, USA technisch an den VBK-Standard angepasst. Die Finanzierung des Projekts erfolge aus dem frei verfügbaren Cash, verfügbaren Kreditlinien und internen Cash-Flow. Weitere Anlagen-Käufe sollten folgen, würden die Researcher glauben.Die Energiekrise hierzulande sei vorerst abgewendet, die Kostenseite entspanne sich, die Rezessionsgefahr in Europa aber bestehe noch.Das Chance-/Risiko-Profil habe sich aufgehellt, so der Eindruck der Analysten.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, belassen ihr Anlageurteil für die VERBIO-Aktie bei "kaufen". (Analyse vom 12.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link