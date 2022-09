Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze VERBIO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

65,05 EUR +0,46% (14.09.2022, 10:06)



XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

64,85 EUR -1,29% (14.09.2022, 09:53)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (14.09.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Vor der Konferenz der Energieminister der Länder am Mittwoch habe Bayerns zuständiger Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger dem Bund erneut schwere Versäumnisse vorgeworfen. Er beziehungsweise der Freistaat würden mehr Biogas, Wasserstoff und Photovoltaik fordern. Davon könnten Unternehmen wie Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733) oder VERBIO profitieren."Deutschland steuert sehenden Auges auf eine Strom- und Versorgungslücke zu. Die Bundesregierung lässt zu viele Chancen ungenutzt liegen, um die aktuelle Energiekrise in den Griff zu bekommen", habe der Freie-Wähler-Chef und Vize-Ministerpräsident am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München gesagt.Um nicht durch die Energiekrise in eine Wirtschaftskrise und Gesellschaftskrise zu kommen, brauche es jetzt gezielte Maßnahmen. Konkret habe Aiwanger von Bund und Europäischer Union neben einer schnellen Senkung der Strompreise einmal mehr eine Verlängerung der Laufzeiten für die verbliebenen deutschen Atomkraftwerke gefordert. "Die Bestellung neuer Brennstäbe ist wegen einer Lieferzeit von circa zwölf Monaten schnell geboten, um auch die Stromversorgung im Winter 2023/24 abzusichern", habe Aiwanger gesagt.Des Weiteren brauche es weniger Auflagen für Biogas-Anlagen, mehr Photovoltaik-Stromerzeugung, einen leichteren Wechsel für Unternehmen bei ihren Energieträgern weg von Gas, mehr Wasserstofftankstellen sowie ein bundesweites Wasserstoffleitungsnetz auch im Süden Deutschlands, mehr Geothermie sowie verbesserte Investitionsbedingungen für Pumpspeicherkraftwerke.Mehr Biogas beziehungsweise Biomethan - davon würden heimische Bioenergie-Player wie VERBIO oder EnviTec Biogas (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS) profitieren. Beim Aufbau von Wasserstoff-Tankstellen könnte Nel aus Norwegen helfen. Im dänischen Herning könne das Unternehmen bis zu 100 dieser Tankstellen pro Jahr vom Band rollen lassen. Beim Solar-Ausbau dürften besonders global aufgestellte Modulhersteller wie Jinkosolar zu den potenziellen Gewinnern gehören. Aber auch die Wechselrichter-Experten SMA Solar, SolarEdge und Enphase Energy würden zum Kreis der Favoriten zählen, die von einem konsequenten Solarausbau profitieren sollten.DER AKTIONÄR bleibe für viele Greentech-Aktien langfristig optimistisch gestimmt. Dazu gehören u.a. die Aktien von VERBIO, EnviTec Biogas, Nel, PowerCell, Hexagon Purus, SolarEdge, Enphase Energy und Jinkosolar, so Michel Doepke. (Analyse vom 14.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der VERBIO befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.