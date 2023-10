XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

35,76 EUR +0,73% (05.10.2023, 10:54)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (05.10.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VERBIO: Geduld ist gefragt - AktienanalyseDie neuesten Geschäftszahlen von VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) sorgten an der Börse für lange Gesichter, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Denn hohe Energie- und Rohstoffkosten sowie gesunkene Absatzpreise hätten den Biokrafthersteller stark belastet. Der operative Gewinn (EBITDA) sei 2022/23 (per Ende Juni) um etwas mehr als die Hälfte auf rund 240 Mio. Euro eingebrochen. Damit sei das operative Ergebnis zwar genauso hoch ausgefallen, wie der Konzern zuletzt in Aussicht gestellt habe. Analysten hätten allerdings mit etwas besseren Werten gerechnet.Enttäuschend sei vor allem der Ausblick ausgefallen: 2023/24 peile VERBIO einen operativen Gewinn von 200 Mio. bis 250 Mio. Euro an. Die fünf von Bloomberg erfassten Experten hätten bisher im Schnitt ein EBITDA von etwas mehr als 280 Mio. Euro auf dem Zettel gehabt. Nach der Zahlenvorlage sei die VERBIO-Aktie um bis zu Prozent eingebrochen. Rund um den wenige Tage später abgehaltenen Capital Markets Day habe es dann aber etwas Entspannung gegeben, was vor allem an den positiven Analystenstimmen gelegen habe.Die Ziele des VERBIO-Managements seien womöglich konservativ, was für das Unternehmen nicht unüblich sei, habe es bei Deutsche Bank Research geheißen, die ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 50 Euro bestätigt hätten. Mit einer ähnlichen Begründung sehe auch die Investmentbank Stifel eine gute Kaufgelegenheit mit Kursziel 54 Euro. Hauck Aufhäuser Investment Banking sehe die Papiere sogar erst bei 70 Euro fair bewertet. Aus Sicht der Experten dürften die von Verbio angekündigten Investitionen zwar kurzfristig die Margen belasten, ihre Wirkung aber nicht verfehlen und das EBITDA mittelfristig verdreifachen. (Ausgabe 39/2023)Börsenplätze VERBIO-Aktie:Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:35,65 EUR +0,39% (05.10.2023, 11:02)