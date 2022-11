Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

73,00 EUR -3,05% (28.11.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

73,25 EUR -2,98% (28.11.2022, 17:35)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (29.11.2022/ac/a/t)



VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Es gebe erneut Bewegung im Biogas-Sektor: Der Öl-Riese Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G) wolle sich für 1,9 Milliarden Euro den dänischen Produzenten Nature Energy Biogas einverleiben. Dabei handle es sich um den zweiten milliardenschweren Deal, der binnen kurzer Zeit angekündigt werde. Ein positives Signal für den Biogas-Markt.

Shell erwerbe den Biogas-Hersteller von den Investoren Davidson Kempner Capital Management LP, Pioneer Point Partners und Sampension. Bei Nature Energy handle es sich um den größten Produzenten von erneuerbarem Erdgas (RNG) in Europa. Die Akquisition solle im ersten Quartal 2023 über die Bühne gehen.

"Die Übernahme von Nature Energy wird die bestehenden RNG-Projekte von Shell in den Vereinigten Staaten um eine europäische Produktionsplattform und eine Wachstumspipeline ergänzen", so Huibert Vigeveno, Downstream Director von Shell. Interessant: Erst vor Kurzem habe BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517) die Übernahme des Biogas-Herstellers Archaea Energy für gut vier Milliarden Dollar angekündigt.

DER AKTIONÄR bleibt für die beiden Nebenwerte langfristig optimistisch gestimmt, die milliardenschweren Übernahmen von BP und Shell unterstreichen die guten Perspektiven für die Branche. (Analyse vom 29.11.2022)