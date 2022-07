XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

58,70 EUR +3,44% (28.07.2022, 10:57)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (28.07.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VERBIO: Fantasie durch Biomethan - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die VERBIO-Aktie (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Jederzeit und schnell verfügbar, vielseitig einsetzbar, ressourcenschonend in der Herstellung: Biomethan sei ein wichtiger Baustein der Energieversorgung von heute und morgen - und könne einen nennenswerten Beitrag zur Energiewende leisten. Dieser Auffassung sei der BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. Der Verband sehe einen der wesentlichen Vorteile von Biomethan darin, dass es erneuerbar sei, ansonsten aber die gleichen Eigenschaften wie der seit Jahrzehnten bewährte Energieträger Erdgas besitze. Die Ausbaupotenziale seien erheblich: Laut einer aktuellen BDEW-Studie liege das mögliche Biomethanvolumen pro Jahr in Deutschland bis 2030 bei 100 Terawattstunden. Zum Vergleich: Aktuell würden in das Erdgasnetz nur zehn Terawattstunden Biogas eingespeist, was etwa einem Prozent des aktuellen Gasbedarfs entspreche. Eine Verzehnfachung sei also möglich.Während mehrere Wirtschaftsverbände den Ausbau von Biogas in Deutschland fordern würden, stelle auch Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck eine Ausweitung der Biogaserzeugung in Aussicht. Sollten die Pläne umgesetzt werden, könnte VERBIO einer der möglichen Gewinner sein. Der Bioenergie-Spezialist produziere unter anderem Biomethan, wobei der Konzern hierzu ausschließlich Schlempe - ein Reststoff der Bioethanolproduktion - sowie Stroh einsetze. "Teller oder Tank", Monokulturen, Vermaisung der Landschaft oder direkte bzw. indirekte Landnutzungsänderungen seien beim VERBIO-Biomethan somit kein Thema. (Ausgabe 29/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:58,95 EUR +2,97% (28.07.2022, 11:13)