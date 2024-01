Börsenplätze VERBIO-Aktie:



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (17.01.2024/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unverändert zu kaufen.Im angebrochenen H2/FY23-24 dürfte die Profitabilität - bei Volumenwachstum - entgegen der ursprünglichen Planung, so die Analysten von EQUITS in ihrer jüngsten Studie, sinken und nicht wie ursprünglich gedacht, steigen. Damit müsse die konservative 24er Guidance angepasst werden (neu: EUR 120 - EUR 150 Mio. für das EBITDA; Net-Cash-Ziel: ca. EUR -145 - EUR -175 Mio.). Zumal die 22er-Quotenzertifikate in D bei dem aktuell niedrigen Preis nicht verkauft würden.Das Startquartal habe noch zur ursprünglichen Guidance FY 23-24 gepasst, die ja bestätigt worden sei. Doch drücke nun die Konjunkturschwäche in Europa auf die Bio-Diesel- und -Ethanol-Preise in Rotterdam. Das Margenniveau verfalle aktuell und auf Sicht (FY24-25). Zumal Importe von (vermeintlichem) Gen II-FAME aus China den seit geraumer Zeit bestehenden Importdruck erhöhen würden. Die anstehenden Quotenausweitungen in der EU würden dagegen preisberuhigend wirken, so die Researcher.Anhaltend im Expansions- und Investitionsmodus sei Verbio, die - ohne Kapitalerhöhungsnotwendigkeit - ihre Präsenz in Nordamerika kräftig ausbauen würden. Diese Ausweitung koste aktuell Geld und Gewinn und solle im H2/23-24 dort zu Produktions-, Umsatz- und Gewinnwachstum führen, schreiben die Researcher aus Frankfurt/M.Die Peerbewertung und das Chance-/Risiko-Profil würden sinken.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, belassen ihr Anlageurteil für die VERBIO-Aktie bei "kaufen". (Analyse vom 16.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link