Börsenplätze VERBIO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

20,20 EUR +7,73% (22.03.2024, 22:26)



XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

19,53 EUR +4,66% (22.03.2024, 17:35)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO SE:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn. VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO₂-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (22.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO SE (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.VERBIO habe in den letzten Monaten unter dem anhaltenden Druck auf die Ethanol- und THG-Quotenpreise gelitten, der insbesondere durch die massiven, fraglichen Biodiesel-Importe aus Asien resultiert habe. Nach einer rasanten Talfahrt habe die VERBIO-Aktie in dieser Woche erste Stabilisierungstendenzen gezeigt. Der Abwärtstrend sei aber noch intakt.Seit der Abstieg des Unternehmens aus dem TecDAX am Montag umgesetzt worden sei, könne der Kurs zulegen. Mit Blick auf die Verluste seit September 2023 sei der Anstieg vom Tief bei 16,50 Euro um rund 17 Prozent zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch der seit September 2023 gültige Abwärtstrend rücke immer näher. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten laute derzeit 35 Euro, wobei die Deutsche Bank mit 21 Euro die Messlatte weiterhin recht tief lege.Über die operative Entwicklung bei VERBIO habe DER AKTIONÄR bereits eingehend berichtet. "Kurzfristig stellen die Marktverwerfungen eine Belastung dar, jedoch wird sich langfristig unsere Strategie angesichts steigender THG-Quotenverpflichtungen in Deutschland und einer weltweit wachsenden Nachfrage nach grünen Molekülen positiv auf den Unternehmenserfolg auswirken", so Vorstand Claus Sauter. "Die Internationalisierung und Produktdiversifikation auf Basis nachhaltig erzeugter Biomasse wird uns mehrere Standbeine außerhalb des deutschen beziehungsweise europäischen Verkehrssektors verschaffen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link