Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (03.10.2023/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) weiterhin mit "kaufen".Die korrigierte Guidance FY 22-23 sei mit einem erwartungskonformen Schlussquartal erreicht worden und stehe für den zweitbesten Abschluss in der Unternehmensgeschichte, schreiben die EQUI.TS-Analysten in ihrem jüngsten Report zum Leipziger Erneuerbare Energie Hersteller und fahren fort, dass VERBIO weiterhin im Expansions- und Investitionsmodus sei. Ausführlich sei anlässlich des 1. CMD am Standort Schwedt über die Strategie diskutiert worden. Dabei nutze VERBIO jegliche Art verfügbarer Biomasse und veredle sie in innovativen Prozessen zu nachhaltigen Treibstoffen, Produkten für die Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie erneuerbaren Spezialchemikalien. Weitere Anlagen-Käufe sollten folgen, glauben die Researcher.Die Preise für Bio-Diesel und Bio-Ethanol in Amsterdam/Rotterdam würden seit Wochen wieder steigen, obgleich die Rezessionsgefahr in Europa nicht gebannt sei, die Nachfrageaussichten also eher für fallende Notierungen sprechen würden. Ein wesentlicher Grund für die spürbar steigenden FAME-Notierungen seien die angelaufenen Gegenmaßnahmen in Berlin und Brüssel, was die seit 01/23 massiv angewachsenen Importe von (vermeintlichem) Gen II-FAME aus China betreffe.Ferner entspanne sich die Kostenseite in Europa weiter; Quotenanhebungen kämen 2024 hinzu.Nicht zu vergessen: Auch in Kanada und USA, wo VERBIO inzwischen große Werke betreibe und lokal verkaufe, dürften die Verkaufsmengen und die Absatzpreise steigen.Das Chance-/Risiko-Profil helle sich weiter auf, so der Eindruck der Analysten.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, belassen ihr Anlageurteil für die VERBIO-Aktie bei "kaufen". (Analyse vom 03.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link