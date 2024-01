Aktien von Verbio befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (16.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Mit einer deutlichen Gewinnwarnung habe der Biosprit-Hersteller VERBIO zu Wochenbeginn für lange Gesichter gesorgt. Beim EBITDA rechne das Management nun mit einem deutlich niedrigeren Wert, der auch einen erheblichen Einfluss auf die Nettofinanzverschuldung des Unternehmens habe. Dennoch würden zwei Analysten weiter zum Kauf raten.Jefferies bekräftige am Dienstag das Votum "buy", kappe allerdings das Kursziel um sechs auf nun 44 Euro. Das Kursziel impliziere ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine Verdopplung der VERBIO-Aktie.Der Markt habe bereits größtenteils damit gerechnet, dass der Biokraftstoff-Hersteller sein Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr nach unten schraube, so Jefferies-Analyst Constantin Hesse einen Tag nach der Gewinnwarnung. Im Hinblick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens bleibe Hesse jedoch optimistisch gestimmt.Auch die Experten von Hauck Aufhäuser Investmentbanking würden in einer aktuellen Studie den neuen fairen Wert für das Papier von VERBIO auf 44 Euro beziffern. Zuvor habe das Kursziel allerdings noch bei 70 Euro gelegen. Der Biokraftstoff-Hersteller habe zwar erneut eine Gewinnwarnung ausgesprochen, so Analyst Simon Jouck am Dienstag. Es gebe aber Grund zur Hoffnung.Kurzfristig sehe sich VERBIO zwar mit Gegenwind konfrontiert. "Der Aktionär" gehe allerdings davon aus, dass VERBIO mittel- bis langfristig wieder in die Erfolgsspur zurückkehren könne. Denn die Produkte des Unternehmens würden den Nerv der Zeit treffen. Hinzu komme die Expansion in Nordamerika, die strategisch absolut sinnvoll erscheine. Intraday zeige das Papier am Tag nach der Prognosesenkung erste Erholungstendenzen.Wer investiert ist, sollte trotz des angeschlagenen Charts daher nicht das Handtuch werfen und mit Weitblick agieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: