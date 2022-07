XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

51,40 EUR -1,25% (21.07.2022, 10:49)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (21.07.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VERBIO: Erneute Prognoseanhebung - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Bei den Bemühungen, unabhängig von fossilen Kraftstoffen zu werden, komme Biokraftstoffen eine wichtige Rolle zu. Sie würden auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, da sie die CO2-Emissionen im Verkehrssektor deutlich reduzieren würden. Einer der wichtigsten deutschen Anbieter sei VERBIO. Der Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan biete alle Biokraftstoffe aus einer Hand.Weil in politischen Diskussionen zuletzt ein Ende der Nutzung von Nahrungs- und Futtermittelpflanzen für die Produktion von Biokraftstoffen gefordert worden sei, sei die Aktie unter die Räder gekommen. Doch die Kursreaktion sei übertrieben. Denn VERBIO setze auf Rohstoffe, die für die Herstellung von Nahrungsmitteln nicht eingesetzt würden und darüber hinaus in Zukunft vermehrt auf agrarische Reststoffe, wie zum Beispiel Stroh. Ohnehin begrenze die aktuelle deutsche Gesetzgebung bereits seit 1. Januar die Verwendung von Nahrungsmittelrohstoffen für die Biokraftstoffproduktion auf circa vier Prozent.Dass die Aktie reif für einen Rebound sei, zeige sich auch in der erneuten Prognoseanhebung: Wegen der hohen Absatz- und Rohstoffpreise plane VERBIO für das 2021/22 (30. Juni) mit einem operativen Ergebnis von rund 500 Mio. Euro, und damit mehr als doppelt so viel wie bislang. Wie weit es mit der Aktie nach oben könnte, würden die Analysten von Hauck Aufhäuser Investment Banking aufzeigen: Sie hätten die Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Es deute sich an, dass dem Hersteller von Biokraftstoffen wohl keine Belastungen von regulatorischer Seite mehr drohten, so die Experten. (Ausgabe 28/2022)Börsenplätze VERBIO-Aktie:Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:51,25 EUR -0,68% (21.07.2022, 11:02)