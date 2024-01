Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (15.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Der Biokraftstoff-Hersteller VERBIO streiche seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr zusammen. Das habe das Unternehmen heute überraschend mitgeteilt. Hauptgrund seien unter Druck geratene Quotenpreise. Die Aktie habe deutlich nachgegeben.Die Quotenpreise für Ethanol und Treibhausgasminderung (THG) seien unter Druck geblieben, habe das Unternehmen am Montag überraschend in Leipzig mitgeteilt. In der Folge erwarte das Management nun eine höhere Nettoverschuldung und weniger operativen Gewinn als zuletzt. Die Aktie sei mit einem deutlichen Kursverlust aus dem Handel gegangen.Nach Bekanntwerden der Neuigkeiten habe die VERBIO-Aktie deutlich verloren. Zum Handelsschluss habe ein Minus von mehr als acht Prozent zu Buche gestanden. Damit sei das Papier Schlusslicht im Kleinwerteindex SDAX gewesen. Der seit August anhaltende Abwärtstrend setze sich für die VERBIO-Aktie damit fort. Das im April 2022 erreichte Kursniveau sei ohnehin in weiter Ferne: Die Aktie habe seitdem rund drei Viertel an Wert verloren.Die Nettoverschuldung im Geschäftsjahr 2023/2024 (bis Ende Juni) dürfte nach Einschätzung des Managements nun 145 bis 175 Millionen Euro erreichen. Sie könnte damit im Höchstfall mehr als dreimal so hoch ausfallen wie im vergangenen Geschäftsjahr. Bislang habe VERBIO 110 bis 150 Millionen Euro avisiert. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sollten nur noch 120 bis 150 Millionen Euro bleiben. Zuvor habe der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr bei 200 bis 250 Millionen Euro angepeilt.Im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr bedeute die neue Prognose einen herben Gewinnrückgang: Damals habe VERBIO operativ immerhin gut 240 Millionen Euro verdient. Auch damit habe das Unternehmen bei weitem nicht an das Niveau aus dem Geschäftsjahr 2021/2022 angeknüpft, als es im Tagesgeschäft dank der hohen Absatzpreise über eine halbe Milliarde Euro verdient habe.Die hohen Biodiesel-Importe vor allem aus China würden VERBIO schon länger Probleme bereiten. Sie würden für Preisdruck auf den Absatzmärkten sorgen. Im November habe das Management allerdings noch damit gerechnet, dass sich die Lage in den kommenden Quartalen verbessere.Weitere Details zur Geschäftsentwicklung der vergangenen Monate wolle VERBIO mit seinen Zahlen für das abgelaufene zweite Geschäftsquartal am 8. Februar präsentieren. (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link