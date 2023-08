Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Verbio befinden sich in Real-Depots von DER AKTIONÄR.



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (21.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit dem Wort "Dieselskandal" würden viele Marktteilnehmer den Volkswagen-Konzern zunächst in Verbindung bringen. Claus Sauter, Firmenlenker des deutschen Biokraftstoff-Herstellers VERBIO, nutze den Begriff derzeit allerdings in einem anderen Zusammenhang in seiner jüngsten Kolumne. Der CEO fordere die Politik zum Handeln auf.China überschwemme den deutschen Markt mit riesigen Mengen palmölbasierten Biodiesels, die einfach zu besonders nachhaltigem grünem Kraftstoff umetikettiert würden, verdächtige Sauter. Die deutschen Regulierungsbehörden würden bisher tatenlos zusehen. "Ein echter "Bio-Dieselskandal"!", so Sauter auf strohklug.de.Wie die Nachrichtenagentur Reuters vergangene Woche berichtet habe, habe die Europäische Union erklärt, eine Untersuchung darüber eingeleitet zu haben, ob Biodiesel aus Indonesien die EU-Zölle umgehe, indem er über China und Großbritannien eingeführt werde. Die EU sei Indonesiens drittgrößter Abnehmer von Palmölprodukten und ein wichtiger Markt für seinen Biodiesel, der aus Palmöl hergestellt werde, so Reuters.Trotz der ersten positiven Signale aus der Politik sei die Aktie von VERBIO vergangene Woche kräftig unter die Räder geraten und wieder unter die Marke von 40 Euro gerutscht. Zu Beginn der neuen Handelswoche gehöre der Titel zumindest wieder zu den Top-Performern im SDAX, notiere allerdings zunächst weiter unter der psychologischen Hürde. Für einen großen charttechnischen Befreiungsschlag müsse die VERBIO-Aktie indes nachhaltig den Bereich um 45 Euro knacken.VERBIO-Chef Claus Sauter hadere einmal mehr mit den politischen Rahmenbedingungen, denen VERBIO ausgesetzt sei. Auch deshalb habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren seinen Fokus auf die internationalen Märkte USA und Indien verschoben."Der Aktionär" bleibt trotz der jüngsten Kursschwäche optimistisch für den deutschen Nebenwert gestimmt, so Michel Doepke. (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link