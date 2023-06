Börsenplätze VERBIO-Aktie:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (20.06.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Seit dem Ausbruch der VERBIO-Aktie aus ihrem Abwärtstrendkanal Anfang Juni würden die Bullen Gas geben. Der Zörbiger Bioenergieproduzent profitiere davon, dass illegale Machenschaften mit Biokraftstoffen und Raps in China aufgedeckt worden seien. Nun versuche er sich an einer wichtigen Hürde. Wie viel Power hätten die Bullen?VERBIO sei bei den Anlegern wieder gefragt, da habe aufgedeckt werden können, dass China den europäischen Markt mit gefälschten Biodiesel geflutet habe. Dies habe zu einem Preisverfall bei Biokraftstoffen und Raps geführt. Gemäß Claus Sauter, Gründer und Vorstandsvorsitzender von VERBIO, sei ein Verbot illegaler Biodieselimporte aus China innerhalb von drei bis sechs Monaten wahrscheinlich. Infolgedessen sei damit zu rechnen, dass sich die Preise für Biosprit in absehbarer Zeit erholen würden, was sich wiederum positiv auf VERBIO und den Aktienkurs auswirken sollte.Das Kaufinteresse bei der VERBIO-Aktie habe dafür gesorgt, dass sich der Kurs immer weiter vom Mehrjahrestief bei 30 Euro entfernt habe. Anfang Juni hätten die Bullen die Oberseite des seit November 2022 gültigen Abwärtstrendkanals bei 36,63 Euro mühelos geknackt und damit ein technisches Kaufsignal ausgelöst. Durch die positiven Signale im Aroon- und Supertrend-Indikator stünden die Chancen trotz des heutigen Verkaufsdrucks gut, dass die Erholung weitergehe. Als nächsten wichtigen Schritt müssten die Bullen den GD100 bei 42,20 Euro nachhaltig zurückerobern, um den Weg zum März-Hoch bei 51,38 Euro ebnen zu können.Nach schwierigen Monaten habe sich das Chartbild bei VERBIO langsam wieder aufgehellt. Der Supertrend-Indikator sei nach langer Zeit endlich wieder auf Grün gewechselt. Fundamental biete das Verbot von illegalem Biokraftstoff aus China Rückenwind. "Der Aktionär" sehe daher für das Unternehmen langfristig höhere Kurse, so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2023)Aktien der VERBIO befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link