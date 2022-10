Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (07.10.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Trotz in die Höhe schnellender Energiepreise wachse die deutsche Biogasbranche nur langsam. Für 2022 gehe der Fachverband Biogas von einem Anstieg um 109 auf bundesweit 9879 Anlagen aus, wie er am Donnerstag mitgeteilt habe. EnviTec Biogas (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS), VERBIO und Co stünden in den Startlöchern, um mehr Dynamik in die Branche zu bringen.Bei der mit Biogas erzeugten Wärme sehe der Verband hingegen eine deutliche Aufwärtstendenz durch eine hohe Nachfrage. Nachdem die extern genutzte Leistung bereits 2021 auf gut 15,4 Terawattstunden angestiegen sei, solle es 2022 auf 17,4 nach oben gehen.Insgesamt habe Verbandspräsident Horst Seide die Situation als "nicht berauschend" bezeichnet. "Die aktuellen Zahlen zeigen die massive Verunsicherung in der Branche, da die komplett aus dem Ruder laufenden rechtlichen Vorgaben und die politischen Unsicherheiten die Investitionsbereitschaft in der Branche deutlich dämpfen." Um die Potenziale von Biogas dauerhaft zu heben, brauche es "ein klares Bekenntnis der Politik und verlässliche Perspektiven, die über das Jahr 2024 hinaus gehen".In jüngerer Zeit sehe Seide allerdings eine Intensivierung der Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium, um "weitere Bremsen" für die Branche zu lösen. Insgesamt sei noch Luft nach oben: Wenn Rest- und Abfallstoffe komplett genutzt würden, könne man die aktuelle Erzeugung verdoppeln, ohne zusätzliche Anbauflächen zu benötigen, habe Seide gesagt.Auch EnviTec habe vor Kurzem mit starken Zahlen zu überzeugen gewusst: Die Gesamtleistung des Konzerns habe in H1 um knackige 46,7 Prozent auf gut 171 Mio. Euro zugelegt. Das Ergebnis je Aktie sei im Berichtszeitraum von 0,49 Euro auf 1,19 Euro gestiegen. "Wir sehen derzeit eine neue, nachhaltige Dynamik im Biogassektor", so Finanzvorstand Jörg Fischer.Biogas rücke immer mehr in den Fokus politischer Entscheidungsträger. Generell sei der Ausbau von Bioenergien sinnvoll, um sich weiter unabhängiger von ausländischen Energie-Importen zu machen. Das sollte VERBIO und EnviTec weiter in die Karten spielen. Beide Aktien bleiben auf der Kaufliste des AKTIONÄR, so Michel Doepke. (Analyse vom 07.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)