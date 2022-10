Börsenplätze VERBIO-Aktie:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (12.10.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Die Bioenergie-Titel VERBIO und CropEnergies seien zur Wochenmitte wieder gefragt. Rückenwind würden starke Zahlen der Südzucker-Tochter verleihen, die im abgelaufenen Quartal neue Rekorde verbucht habe. Während sich die Aktie von CropEnergies prozentual zweistellig von den jüngsten Tiefständen lösen könne, stehe das Papier von VERBIO vor dem nächsten Kaufsignal.Mit einem Kurssprung von knapp drei Prozent nähere sich die VERBIO-Aktie wieder dem Oktober-Hoch bei 66,05 Euro an. Werde diese Marke geknackt, rücke die psychologisch wichtige Hürde bei 70,00 Euro wieder in den Fokus. Im Anschluss würden das September-Hoch sowie das Rekordhoch aus dem Frühjahr warten.Wichtig zudem: Der SDAX-Wert habe vor Kurzem die wichtige 200-Tage-Linie bei 59,78 Euro erfolgreich testen können. Ein Schlusskurs am Mittwoch über dem GD50 bei 63,38 Euro wäre ebenfalls ein positives Signal für die VERBIO-Aktie.Für charttechnischen Rückenwind könne VERBIO selbst in gut vier Wochen sorgen. Am 11. November gebe der Bioenergie-Spezialist einen Einblick in das vergangene Quartal des Fiskaljahres 2022/23.Die Anteile von VERBIO und Envitec Biogas bleiben weiter auf der Kaufliste, so . (Analyse vom 12.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link