Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (03.08.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Experten würden davon ausgehen, dass sich mittelfristig rund drei Prozent des deutschen Gasbedarfs durch Biomethan, also aufbereitetes Biogas, decken lassen würden. Dies gehe aus einer Kurzstudie des Deutschen Biomasseforschungszentrums Leipzig und des Wuppertal Instituts hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliege. Bioenergie-Spezialisten wie VERBIO oder Envitec Biogas könnten von einem stärkeren Einsatz profitieren.Derzeit habe Biomethan einen Anteil von rund einem Prozent am Gasmarkt. Auch ohne Aufbereitung zu Biomethan könne Biogas bei einer Vor-Ort-Verstromung zur flexiblen Stromproduktion beitragen. Bis zu 46 Prozent der momentan durch Gaskraftwerke erzeugten Stromproduktion ließen sich aus Biogas decken, heiße es in der Studie. Auftraggeber seien das Energieunternehmen Energy2market (Leipzig) und die Beratungsfirma DWR eco (Berlin) gewesen.Die Autoren würden es für möglich halten, dass Biogas-Anlagen im Jahr 2035, wenn der Strom in Deutschland nahezu vollständig aus erneuerbaren Energien stammen solle, mit Erdgas betriebene Backup-Kraftwerke ersetzen könnten. Diese Kraftwerke sollten kurzfristig und flexibel zum Einsatz kommen, wenn etwa zu wenig Wind- und Solarstrom zur Verfügung stehe.Einer der Gewinner könnte VERBIO sein. Das Unternehmen produziere neben Biodiesel, Bioethanol auch Biomethan aus Reststoffen wie Stroh. "Der Aktionär" begleite die Story rund um den Nebenwert seit vielen Jahren. Im Real-Depot des "Aktionär" werde derzeit auf steigende Notierungen gesetzt. Die Position liege seit dem Kauf am 21. Juni über 25 Prozent im Plus.Das Thema Biogas rücke bei immer mehr Politikern auf die Agenda. Aktien wie die von VERBIO oder Envitec Biogas würden von den jüngsten Entwicklungen profitieren. "Der Aktionär" sieht für beide Nebenwerte mittel- bis langfristig weiteres Aufwärtspotenzial, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der VERBIO befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".