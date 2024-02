Börsenplätze VERBIO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

21,88 EUR +0,74% (09.02.2024, 12:08)



XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

21,92 EUR +1,76% (09.02.2024, 11:48)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO SE:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn. VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO₂-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (09.02.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VERBIO SE (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Plus von rund 20 Prozent nach den Zahlen zum ersten Halbjahr 2023/24 habe die VERBIO-Aktie am Donnerstag an der Börse für Furore gesorgt. Kein Wunder, zeichne sich beim Biokraftstoffhersteller mit Hauptsitz in Leipzig eine Verbesserung der operativen Entwicklung ab. Die Talsohle sollte also durchschritten sein - was die Deutsche Bank zu einer Hochstufung für den SDAX-Wert bewege.Die Research-Abteilung des Kreditinstituts stufe das Papier von VERBIO von "sell" auf "hold" nach oben, kappe im gleichen Atemzug allerdings das Kursziel von 22,00 Euro auf 21,00 Euro. Der Rückgang der Biodiesel- und Ethanol-Spreads und sinkende Treibhausgasquoten beeinträchtigten bei dem Biosprit-Hersteller die operative Gewinnentwicklung, so Analyst Niklas Becker in einer aktuellen Studie nach der Zahlenvorlage.Auf der Grundlage der Ergebnisse und der aktuellen Zielsetzungen habe der Experte sein Bewertungsmodell aktualisiert. Das herausfordernde Umfeld, in dem das Unternehmen agiere, sei nun wohl eingepreist und die Abwärtsgefahren begrenzt, so der Experte.Die Börse habe in den zurückliegenden zwölf Monaten bereits ein schwächelndes Geschäft bei VERBIO antizipiert. Das Unternehmen scheine die Talsohle allerdings erreicht zu haben. "Der Aktionär" sehe das Unternehmen mittel- bis langfristig auf einem guten Weg. Mit der jüngsten Zahlenvorlage und der aufgegebenen Verkaufsempfehlung könnte nun der Startschuss für eine Trendwende gefallen sein. Eine erste Erholungsbewegung könnte sich aus charttechnischer Sicht bis in den Bereich um 30 Euro erstrecken, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur VERBIO-Aktie. (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link