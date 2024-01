Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (11.01.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Das Papier des Zörbiger Biokraftsoff-Herstellers habe am Donnerstag um bis zu 11,9% nachgegeben. Zur Mittagszeit stehe noch ein Minus von rund 9% zu Buche. Grund für den Rücksetzer sei die Deutsche Bank, die das die VERBIO-Aktier in einer neuen Studie nicht nur doppelt abgestuft, sondern auch das Kursziel drastisch reduziert habe.Bei 22 statt zuvor 50 Euro sehe Analyst Niklas-Yannik Becker die VERBIO-Aktie nun fair bewertet. Im gleichen Zug habe er das Papier von "kaufen" auf "verkaufen" abgestuft. Kurzfristig sei VERBIO starkem Gegenwind ausgesetzt. Dafür seien u.a. die Biospritpreise, aber auch die gesunkenen THG-Quoten (Treibhausgasminderungsquote) verantwortlich. Durch letztere würden Biokraftstoffe weniger attraktiv, da es weniger Geld für die Vermeidung von Treibhausgasen gebe.Die Entwicklungen würden Risiken für den Gewinnausblick Verbios für 2023/24 (gebrochenes Geschäftsjahr bis Ende Juni) bergen, so Becker. Erste Hinweise darüber werde es am 8. Februar geben. Dann präsentiere der Biokraftstoff-Hersteller die Zahlen für das zweite Quartal.Langfristig betrachtet sei der Anlagehintergrund nach Ansicht Beckers aber durchaus positiv und strukturell intakt. Diese Einschätzung teile auch "Der Aktionär". Die belastenden Faktoren, wie die wachsende Konkurrenz aus Asien und die von Becker angeführten Punkte sollten auf dem aktuellen Niveau bereits eingepreist sein. Die Internationalisierung und die 2024 voraussichtlich wieder fallenden Zinsen würden derweil für Kursfantasie sorgen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von VERBIO befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VERBIO-Aktie: