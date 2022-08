Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Verbio befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



69,85 EUR +1,31% (16.08.2022, 12:16)



69,70 EUR +1,75% (16.08.2022, 12:00)



DE000A0JL9W6



A0JL9W



VBK



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (16.08.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Um sich von politischen Entscheidungsträgern im deutschen Heimatmarkt unabhängiger zu machen, habe der Biokraftstoff-Spezialist VERBIO unlängst einen Expansionskurs in andere Märkte eingeschlagen. Großes Potenzial sehe das Management unter anderem in Nordamerika. Auch die Analysten von Hauck Aufhäuser IB würden die US-Rahmenbedingungen positiv hervorheben.Das Kreditinstitut habe die Einstufung für VERBIO auf "buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die staatlichen Eingriffe in den Markt für Biotreibstoffe in den USA seien vorteilhaft für VERBIO, so Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie.Um deren Nutzung zu fördern, habe die US-Regierung ein Programm im Umfang von 500 Millionen Dollar aufgelegt. VERBIO werde auf dem US-Markt immer aktiver, das dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen, so Wunderlich.Laut VERBIO habe man in den USA die Vorteile heimischer Biokraftstoffe aus heimischen Rohstoffen für Klimaschutz und Versorgungssicherheit längst erkannt. "Seit 29. April 2022 ist der Verkauf von E15, Benzin mit 15 Prozent Ethanolanteil, in den USA erlaubt. Damit wird E15 in den USA zum Normkraftstoff, während im Land der "innovativsten Autobauer der Welt" immer noch große Zweifel bei der Verwendung von E10 herrschen", sei der Pressemitteilung zu den Zahlen zum dritten Quartal 2021/22 zu entnehmen.Im Real-Depot wird trotz der Rally zuletzt auf weiter steigende Kurse beim Biokraftstoff-Titel gesetzt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link