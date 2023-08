Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.



VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. (29.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von VERBIO habe am Dienstag ihre charttechnische Ausgangslage dank eines positiven Analystenkommentars merklich verbessert. Mit einem Anstieg um 3,3 Prozent auf 43,54 Euro knüpfe der Titel an die Erholung an, die Mitte August begonnen habe. Damit setze sich der Bioenergie-Wert an die Spitze im SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ).Seit dem damaligen Zwischentief nahe der 38-Euro-Marke habe der Nebenwert schon mehr als 14 Prozent gewonnen. Es sei also erst einmal nur ein Rücksetzer in der Bodenbildung seit Ende April gewesen, als die Papiere nur etwa 30 Euro gekostet hätten.Das Investmenthaus Jefferies habe am Dienstag in einer Studie zu kleinen und mittelgroßen europäischen Werten das Kursziel auf 58 Euro angehoben, womit den Aktien ein Kurspotenzial von einem Drittel beigemessen werde. Analyst Constantin Hesse habe auf etwas höhere Biodiesel-Preise und verbesserte Gewinnspannen bei Bioethanol verwiesen.Laut Hesse habe VERBIO zuletzt unter großen Importmengen aus China gelitten. Es werde nun gerne gesehen, dass die EU-Kommission eine Untersuchung einleite, ob Ausgleichszölle auf solche Importe mutmaßlich umgangen würden. Mögliche Beschränkungen könnten zu einer Normalisierung der Preise führen und das allgemeine Geschäftsumfeld für lokale Akteure verbessern, so Hesse."Der Aktionär" teile die positive Analysteneinschätzung und sehe ebenfalls Upside-Potenzial für den SDAX-Wert. Aus charttechnischer Sicht wäre wichtig, dass der Titel die Widerstandszone im Bereich von 45 Euro nachhaltig überwinden könne. Im Anschluss wäre der Weg in Richtung 50 Euro geebnet. Im Real-Depot und Hebel-Depot von "Der Aktionär" wird auf dieses Szenario gesetzt, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur VERBIO-Aktie. (Analyse vom 29.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von VERBIO befinden sich in Real-Depots von "Der Aktionär".