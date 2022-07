Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (11.07.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über die Aussichten, Chancen und Risiken bei VERBIO habe "Der Aktionär" zuletzt eingehend berichtet. Nach dem deutlichen Rücksetzer im April und Mai habe sich der Kurs im Juni wieder gefangen. Nach der starken operativen Entwicklung im ersten Halbjahr könnte die Aktie schon bald wieder den Vorwärtsgang einlegen."Aktionär"-Leser würden wissen: Bundesumweltministerin Steffi Lemke wolle, dass künftig noch weniger Nahrungs- und Futtermittelpflanzen im Tank statt auf dem Teller landen würden. Genauer gesagt möchte sie eine "Kappungsgrenze für den Anteil konventioneller Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse an der Gesamtenergie im Verkehr".Die Biokraftstoffhersteller würden entgegnen, dass man beispielsweise nur Weizensorten eingesetzt, aus deren Korn sich wegen eines zu geringen Proteingehalts kein Brot backen lasse. Zur Bekämpfung des Klimawandels und der Reduzierung des CO2-Ausstoßes solle daher die derzeit geltende Regel beibehalten, nach der die "Anbaubiomasse" für bis zu 4,4 Prozent vom gesamten Energiemix im Verkehr stehen dürfe.Eine verfahrene Situation: Am Mittwoch (13. Juli) stehe das Thema dem Vernehmen nach noch einmal auf der Tagesordnung des Bundeskabinetts. Eine endgültige Entscheidung scheine aber fraglich. Daher könnte die geltende Regel vorerst Bestand haben.Ebenfalls wichtig: Der Anstieg der Gas- und Mineralölpreise dürfte für eine steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Biokraftstoffen sorgen. Mit seinem Biomethan-Segment sei VERBIO ein potenzieller Profiteur dieser Entwicklung. Rückläufige Gaslieferungen könnten hier zu höherwertigen Lieferverträgen führen.Behalte der Analyst Recht und es würden keine weiteren Einschnitte in der Biokraftstoffproduktion folgen, könnten sich die Anleger vorerst wieder auf die fundamentalen Eckdaten fokussieren - und die sähen nicht wirklich schlecht aus. Unterm Strich dürfte VERBIO in dem soeben abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 ein Ergebnis pro Aktie in Höhe von 5,50 Euro erzielt haben. Daraus resultiere ein günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9. Mit dem Sprung über den charttechnischen Widerstandsbereich um 50/52 Euro würde zudem ein frisches Kaufsignal mit erstem Ziel 60 Euro generiert. Würden wider Erwarten weitere Einschränkungen beschlossen, drohe ein erneuter Rücksetzer."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot aber auf steigende Kurse, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VERBIO-Aktie. (Analyse vom 11.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der VERBIO befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".