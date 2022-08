"Große Sorge bereitet die Lage bei Neuverträgen im Energiebereich. Zahlreiche Unternehmen haben akute Probleme, neue Energieverträge für Strom und Gas angeboten zu bekommen oder abschließen zu können. Einige mittelständische Maschinenbauer sehen sich damit unkalkulierbaren Risiken außerhalb ihres Kerngeschäfts ausgesetzt", äußert sich VDMA-Präsident Karl Haeusgen. Anders als im Privatkundenbereich gibt es für Unternehmen keine zwingende Grundversorgung durch einen Energieanbieter.



VDMA fordert temporären Strompreisdeckel



Grundsätzlich sind Preis-Caps einer Marktwirtschaft fremd, hohe Preisspitzen sind ein Anreiz für Investitionen in Kraftwerke für Spitzenlasten. Preis-Caps sind aber dann ein temporäres Instrument, wenn ein Markt durch Spekulanten und externe Schocks in Unordnung gebracht wurde, was aktuell der Fall ist.



"In der jetzigen Krisensituation braucht es einen temporären Strompreisdeckel", äußert sich der VDMA-Präsident. Als dringend und wichtig sieht der VDMA die Notwendigkeiten für ein neues, europäisches Strommarktdesign - hier gilt aber Gründlichkeit vor Schnelligkeit. (31.08.2022/ac/a/m)







