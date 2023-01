Ursprünglich als Teil des Sommerpakets 2022 angekündigt, wartet die Branche weiter auf das geplante Beschleunigungspaket. Hermann Albers: "Die kommenden Jahre werden zu Schlüsseljahren für die Transformation der deutschen Energieversorgung werden. Es braucht nun die konzertierte Anstrengung aller Beteiligten, um die sehr ambitionierten Zubauziele zu erreichen. Mit dem neuen EEG, der Anpassung des Höchstwertes sowie der Reduzierung der Prüfbereiche um DVOR-Radaranlagen sind wichtige erste Schritte unternommen. Die größte Hürde für einen schnellen Ausbau bleiben die deutlich zu komplizierten und langwierigen Genehmigungsverfahren. Hier muss die Bundesregierung das angekündigte Gesetz zur Verfahrensbeschleunigung möglichst schnell vorlegen. Wir brauchen die LNG-Geschwindigkeit auch bei der Windenergie."



Notwendige Maßnahmen schnell umsetzen



Trotz all der bereits erfolgten Weichenstellungen bleiben weiterhin einige Themen offen, welche zügig angegangen werden müssen. Dabei sollte dem Repowering eine besondere Rolle zukommen. Es gilt, die Potenziale in den Bestandsflächen konsequent durch effiziente Neuanlagen zu nutzen. Perspektivisch sind hier kurzfristig bis zu 45 Gigawatt erreichbar, um die Ausschreibungsmengen der kommenden Jahre zu füllen. Es braucht daher dringend die von der Bundesregierung angekündigten Erleichterungen für Repoweringprojekte.



Erhebliche Probleme gab es auch im vergangenen Jahr bei den Transporten der Onshore-Windenergieanlagen von den Produktionsstandorten zu den Errichtungsorten. Ohne eine Verbesserung der Schwerlasttransportbedingungen sind die Lieferketten und die Ausbauziele gefährdet. Daher braucht es kurzfristig pragmatische Lösungen bei Transportgenehmigungen sowie der Anpassung und dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung des Schwerlasttransportbedarfs.



Zur Sicherung der europäischen Windenergieindustrie benötigt es außerdem eine Antwort der Europäischen Union auf den Inflation Reduction Act in den USA. Es braucht jetzt starke und gezielte Investitionen in die Erneuerbaren Energien und die dazu nötige Infrastruktur. Maßnahmen für eine gezielte strategische Stärkung der europäischen Windenergie-Lieferkette müssen auf EU-Ebene festgelegt werden. Dafür sollte auch die Bundesregierung weiter eintreten.

Die aktuellen energiepolitischen Herausforderungen haben aufgezeigt, wie dringend zudem eine Weiterentwicklung des Strommarktes ist. "Das Marktdesign muss die für die Erreichung der Klimaneutralität des Stromsystems notwendigen Investitionen in Anlagen anreizen und damit die Basis für eine langfristig bezahlbare und verlässliche Versorgung bilden", ergänzte Dr. Dennis Rendschmidt. Die Arbeit der BMWK-Plattform Klimaneutrales Stromsystem wird in Kürze hierzu aufgenommen.



Prognose Deutschland und Welt



Für das Jahr 2023 prognostizieren die Verbände bei unveränderter Realisierungsgeschwindigkeit einen zu erwartenden Zubau in Höhe von 2,7 GW bis 3,2 GW.



Der Global Wind Energy Council (GWEC) rechnet in seiner aktuellen Prognose mit einem weltweiten Onshore-Zubau von rund 87 GW für das Jahr 2022. Gemäß dieser Prognose bleibt der Wert der globalen Neuinstallationen auch im Jahr 2023 nahezu unverändert. Für den Zeitraum von 2022 – 2026 wird mit einem weltweiten Onshore-Zubau von 479 GW gerechnet. China (257 GW) und die USA (47 GW) werden in diesem Zeitraum gefolgt von Europa (88 GW) die größten Wachstumsmärkte für Windenergie an Land sein. Die jährliche Wachstumsrate außerhalb der beiden führenden Märkte beträgt laut GWEC 5,7%. (Pressemitteilung vom 18.01.2023) (19.01.2023/ac/a/m)







