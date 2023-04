Der Leitfaden "Industrie-4.0-Kommunikation mit OPC UA" ist einer der am häufigsten nachgefragten Leitfäden des VDMA und beschreibt die Verwendung von OPC UA und den zugehörigen Companion Specifications als Kommunikationsarchitektur für Industrie 4.0.



Die Neuauflage des Leitfadens berücksichtigt die Entwicklungen und Fortschritte der letzten fünf Jahre, insbesondere die Basisspezifikation "OPC UA for Machinery", die bei der Erstauflage noch nicht existierte. Sie stellt heute die Basis der Standardisierungsarbeit im Kontext OPC UA im globalen Maschinen- und Anlagenbau dar.



Der Leitfaden gibt einen umfassenden Überblick über die grundlegenden Konzepte von OPC UA und beschreibt detailliert, wie OPC UA in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden kann. Dabei werden auch die Aspekte IT-Sicherheit und Interoperabilität eingegangen.



Leitfaden mit Fokus liegt auf realisierbaren Mehrwerten



Der neue Leitfaden "Industrie 4.0 Interoperabilität durch OPC UA mit Companion Specifications - Mehrwerte für die Stakeholder des Maschinen- und Anlagenbau" bietet einen umfassenden Überblick darüber, wie Standardisierung im Maschinen- und Anlagenbau mehrwertbringend eingesetzt werden kann.



Damit schließt er die Lücke zwischen den verfügbaren sowie in Erarbeitung befindlichen Entwicklungen und den realisierbaren Szenarien für die diskrete und kontinuierliche Fertigung. Dabei werden für die einzelnen Rollen in Unternehmen konkrete Vorteile aufgezeigt. Der Leitfaden bietet somit einen umfassenden Überblick über die aktuellen Trends und zeigt, wie Unternehmen die Mehrwerte von OPC UA mit Companion Specifications als Enabler für viele Anwendungsfälle der vernetzten Produktion nutzen können.



Erhöhte Effizienz in der Produktion durch Einsatz von Fähigkeiten



Die Publikation "Fähigkeiten in der Produktionsautomatisierung" konkretisiert den Mehrwert Effiziente Produktion mit dem Ziel, Unternehmen das Konzept von Fähigkeiten verständlich zu vermitteln. Dieses gilt es mit Bezug zur Produktionsautomatisierung zu konsolidieren, um es für die Entwicklung und den Einsatz von Maschinen sowie Anlagen nutzbar zu machen. Besonderer Fokus liegt hierbei auf OPC UA, damit die Ziele aus Sicht sowohl des Maschinen- und Anlagenbaus als auch der Endanwender wie eine vereinfachte Planung- und Inbetriebsetzung realisiert werden können. Dies bietet konkrete Mehrwerte und ermöglicht neue Geschäftsmodelle sowie technologische Dienstleistungen sowohl auf Hersteller- als auch Betreiberseite.



Die Automatisierung verändert sich derzeit weg von der Programmierung hin zur Konfiguration. Dabei sind die Fähigkeiten der Maschinen und Komponenten ein entscheidendes Mittel, um die Effizienz und Produktivität der Produktion zu steigern. Der Maschinen- und Anlagenbau sowie insbesondere KMU stehen vor der großen Herausforderung, diese Ansätze zu nutzen. Eine Vereinfachung dieser Herausforderung wird durch die Publikation auf Basis bereits bestehender Technologie OPC UA ermöglicht.



Herstellerübergreifende Kommunikation als globales Vorbild



Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem VDMA und der GIZ und weiteren Wirtschaftsvertretern wurde im Rahmen des Globalprojekts Qualitätsinfrastruktur (GPQI) ein weiterer Quick-Guide "Global Production Language and Industrial Automation Security- Connect old machines with semantic interoperability and secure systems" entwickelt. Die erste Publikation dieser Reihe war Brasilien gewidmet, nun wurde ein solcher Quick Guide für Indonesien, das diesjährige Partnerland der Hannover Messe, aufgelegt.



Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, technologische Hemmnisse für die Erzeugnisse des Maschinen- und Anlagenbaus in deren Betrieb durch die gemeinsame Verwendung des IEC-Standards OPC UA zu verhindern und Interoperabilität, insbesondere durch die OPC UA Companion Specifications wie der OPC UA for Machinery, zu ermöglichen. (19.04.2023/ac/a/m)





Um dies zu ermöglichen, hat der branchenübergreifende VDMA-Industriebeirat Interoperabilität mit weiteren Unternehmen und Forschungsinstituten eine Veröffentlichungsreihe zum Thema "Herstellerübergreifender Informationsaustausch in der Industrie" entwickelt. Die VDMA Abteilung Machine Information Interoperability präsentiert zur Hannover Messe 2023 einige neue Publikationen aus dieser Reihe. Das Kernthema Interoperabilität ist eines der drei entscheidenden Handlungsfelder für digitale Transformation und Manufacturing-X.

Interaktiver Interoperabilitätslotse schafft Struktur und Übersicht

Der erste Baustein ist ein interaktiver "Interoperabilitätslotse" Dieser soll die verschiedenen Interoperabilitätsansätze aufzeigen, beschreiben und zueinander in Beziehung setzen.

Die Erarbeitung erfolgt im Rahmen des vom BMWK geförderten Projekts "Interoperable Interfaces for Industrial Production - II4IP" und wird seitens des Instituts für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW) der Universität Stuttgart begleitet.

"Mit dem Lotsen schaffen wir eine wichtige Orientierungshilfe für Unternehmen, und erleichtern es einen Überblick über die sehr diverse Interoperablitätslandschaft zu gewinnen", sagt Johannes Olbort, Projektleiter II4IP im VDMA Forschungskuratorium Maschinenbau.

Leitfaden-Neuauflage zeigt Migrationsschritte für Industrie 4.0 Kommunikation