Aktuell trübt sich die Lage zusehends ein. Nach Angaben der jüngsten Konjunkturumfrage, erwarten die Unternehmen der Allgemeinen Lufttechnik für das laufende Jahr 2023 nur noch einen stagnierenden nominalen Umsatz.



Rückläufiger Umsatz für 2024 erwartet



Aufgrund der steigenden Preisindices, bedeutet das einen durchschnittlichen realen Rückgang für die Gesamtbranche. Für das Jahr 2024 ist mit einem rückläufigen nominalen Umsatz von 1 Prozent zu rechnen. Bei Anbietern von Gebäudetechnik (Klima- und Lüftungstechnik) macht sich hierbei die bereits jetzt vorhandene schwache Baukonjunktur bemerkbar. Dies wirkt sich ebenfalls auf weitere Industriebranchen aus, die zudem an hohen Energiepreisen leiden, sodass Investitionen zurückgestellt werden.



Andererseits treiben die aktuell noch hohe Nachfrage nach Wärmepumpen und energieeffizienten Lösungen, wie beispielsweise der Erneuerung von Altanlagen und Tausch von Energiequellen, die Branche.



"Sämtliche Technologien der Allgemeinen Lufttechnik sind für Effizienzmaßnahmen im Gebäudesektor und für die Energieeffizienz industrieller Anwendungen von wesentlicher Bedeutung. Die Tragweite des Urteils zum Klimafonds ist für unsere Branche noch nicht absehbar. Unter Umständen führen die politischen Entwicklungen jedoch zu einer weiteren wirtschaftlichen Unwägbarkeit für die Branche oder zumindest zu einem Zeitverzug bei der Umsetzung technischer Effizienzmaßnahmen im Bereich Gebäude", sagt Robert Hild, Geschäftsführer im Fachverband Allgemeine Lufttechnik.



Transformationsthemen bieten Chancen



Digitalisierung und Automatisierung, Investitionen in die Versorgungssicherheit und die Senkung von CO2-Emissionen bieten gute Geschäftschancen. Positive Impulse sind aus Bereichen wie Rechenzentren, Batterieproduktion, der Pharma- und Nahrungsmittelindustrie sowie dem Recycling zu verzeichnen. (24.11.2023/ac/a/m)







