Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die nun bekannt gewordenen Streichungen von bislang vorgesehenen Haushaltsmitteln aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) verzögern die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, so der VDMA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Transformation sei kein Selbstläufer, so Müller-Baum, sie brauche gezielte und verlässliche Unterstützung. Das gelte im Flugverkehr ebenso wie bei der Maritimen Energiewende oder dem Verkehrs- und Gebäudesektor. Beabsichtigte Kürzungen müssten sorgfältig abgewogen werden, um den klima- und industriepolitischen Schaden so gering wie möglich zu halten. Das sei etwa im konkreten Beispiel der synthetischen, nachhaltigen Kraftstoffe (eFuels) nicht gelungen. Solche Kraftstoffe werden aus grünem Wasserstoff und CO2 produziert, sie gelten als Schlüssel etwa zum CO2-neutralen Fliegen. Noch sind sie kaum verfügbar und teuer, doch wird in der EU schon ab 2030 eine Mindestquote verpflichtend. Die vorgesehene Streichung der Förderung stellt die Produzenten nachhaltiger Flugkraftstoffe und die Luftfahrtindustrie nun vor kaum lösbare Probleme. Auch in anderen Sektoren ist der Ersatz fossiler Kraftstoffe nicht trivial: "Für mobile Maschinen kommen batterieelektrische Lösungen nur in Nischen in Frage, und auch die direkte Verwendung von Wasserstoff in Brennstoffzellen oder H2-Motoren ist keinesfalls eine "Silver bullet", führt Müller-Baum aus. Ähnliches gilt für die Maritime Energiewende, hier wurde beispielsweise das Programm "Klimaneutrales Schiff" gestrichen. Der dringend notwendige Markthochlauf für eFuels muss politisch flankiert und auch die Zulassung von nachhaltigen Biokraftstoffen wie HVO endlich forciert werden. "Damit würde auch Branchen, die aktuell zwingend auf konventionellen Diesel angewiesen sind, eine Perspektive geboten", so Müller-Baum."Mit der Mittelstreichung entschleunigt Deutschland den Klimaschutz und setzt seine Vorreiterrolle in Klimaschutztechnologien aufs Spiel. Zudem werden mögliche Investoren abgeschreckt", erklärt Müller-Baum. "Power-to-X, Wasserstoff und seine Derivate sind zurecht ein Hoffnungsträger der Energiewende. Es gilt jetzt, den Rotstift mit Bedacht anzusetzen und gleichzeitig nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen". (Pressemitteilung vom 16.01.2024) (17.01.2024/ac/a/m)