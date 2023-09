Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - "Die industrielle Standortattraktivität von Deutschland und Europa zu erhalten und zu fördern, ist eine zentrale Aufgabe aller EU-Staaten - auch und gerade angesichts einer vielschichtigen und herausfordernden Transformationsleistung", so Thilo Brodtmann, VDMA-Hauptgeschäftsführer, zu den Haushaltsberatungen im Bundestag und den Forderungen der bevorstehenden Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von VDMA:Dies gilt auch für Deutschland: rund 30 Milliarden Euro müssen im Haushalt 2024 eingespart werden - die immer lauter werdende Forderung auch der Ministerpräsidenten der Länder nach einem subventionierten Strompreis für energieintensive Unternehmen ist damit schlecht vereinbar. Zumal die EU-Kommission einen solchen Brückenstrompreis ohnehin wegen möglicher Wettbewerbsverzerrungen kritisch sieht. Bestraft würden damit vor allem viele kleine und mittlere Unternehmen aus dem international tätigen Maschinen- und Anlagenbau, die sich früh um alternative Energiequellen bemüht oder am Spotmarkt versorgt haben, während andere nach staatlichen Hilfen rufen.Richtig ist, dass die hohen Energiekosten in Deutschland und Europa gedämpft werden müssen. Das muss aber für alle Betriebe gleichermaßen gelten! Hierzulande kommen sowohl eine Senkung der Stromsteuer als auch eine stärkere Übernahme der Netzumbaukosten in Betracht. Und statt mit Subventionen den unvermeidlichen Anpassungsprozess in die Länge zu ziehen, muss Unternehmen einfach, bürokratiearm und diskriminierungsfrei in der Breite geholfen werden, und zwar in Form guter Rahmenbedingungen. Die Stellschrauben für die deutsche und die europäische Politik lauten: Bürokratische Entlastungen, eine bessere digitale Infrastruktur, Fachkräftesicherung sowie eine investitions- und innovationsfördernde Steuerpolitik. Voraussetzung dafür ist eine solide Gegenfinanzierung, die sich sowohl der Bundestag als auch die EU auf ihre Fahnen schreiben sollten." (05.09.2023/ac/a/m)