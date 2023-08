Exportwachstum in die USA weiterhin deutlich stärker als nach China



Positiv fielen die Maschinenlieferungen in den größten Exportmarkt USA auf. Sie legten von Januar bis Juni mit nominal 21,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr weiter kräftig zu. Der Exportwert kam im ersten Halbjahr so auf rund 13,8 Milliarden Euro. "Für die starke Nachfrage aus den USA gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: Erstens erweist sich die US-Wirtschaft angesichts der raschen Straffung der Geldpolitik mit einer robusten Verbrauchernachfrage und einem starken Arbeitsmarkt als widerstandsfähig", sagt Dr. Wiechers. "Zweitens werden zur Erreichung der Ziele des Inflation Reduction Act und des CHIPS Act auch Maschinen und Anlagen aus Europa benötigt."



Das China-Geschäft kommt dagegen nach dem Wegfall der Corona-Maßnahmen Ende 2022 nicht richtig in Schwung. Die deutschen Maschinenexporte nach China legten in den ersten sechs Monaten nominal nur um 4,4 Prozent auf insgesamt 9,5 Milliarden Euro zu. "Viele Unternehmen sind optimistisch in das neue Jahr gestartet, was das Chinageschäft betrifft. Eine deutliche konjunkturelle Aufhellung ist jedoch bisher ausgeblieben. So hat sich die Industrieproduktion in China im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal kaum zum Positiven verändert", ergänzt Dr. Wiechers.



Maschinenexporte in die EU mit zweistelligem Plus



Ebenfalls zweistellig, mit einem Plus von nominal 10,5 Prozent, fiel der Zuwachs der deutschen Maschinenexporte in die Partnerländer der Europäischen Union aus. Die Maschinenausfuhr entsprach in den ersten sechs Monaten Maschinen einem Wert von 46,3 Milliarden Euro. Unter den wichtigsten Abnehmern deutscher Maschinen und Anlagen verzeichnete vor allem Frankreich einen hohen Zuwachs von nominal 18,7 Prozent. Insbesondere die Landmaschinen trugen zu diesem starken Wachstum bei. Die deutschen Maschinenexporte nach Italien stiegen nominal um 8,9 Prozent, in die Niederlande um nominal 8,5 Prozent und nach Polen um nominal 13 Prozent. Nach Russland wurden im ersten Halbjahr 51,4 Prozent weniger Maschinen und Anlagen aus Deutschland geliefert, nachdem das Geschäft bereits im Vorjahr stark eingebrochen war. Der Anteil Russlands am gesamten deutschen Maschinenexport beträgt damit nur noch 0,8 Prozent, Tendenz weiter fallend. (15.08.2023/ac/a/m)







