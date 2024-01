Erstes Pilotprojekt erfolgreich angelaufen



Ein erstes Pilotprojekt mit einem Maschinenbauunternehmen aus Deutschland ist bereits erfolgreich angelaufen, nun soll das Angebot ausgeweitet werden. "Der VDMA ist hier die erste Anlaufstelle für seine Mitglieder und stellt den Kontakt zu getINNOtized her", sagt VDMA-Projektleiter Christoph Herr. Die Kombination aus einer wachsenden Technologiebranche, qualifizierten Arbeitskräften und politischer Stabilität macht Ghana zu einem vielversprechenden Ziel für Unternehmen auf der Suche nach IT-Fachkräften. Die Informations- und Kommunikationstechnikbranche gehört in Ghana zu den schnell wachsenden Bereichen und hat im Jahr 2021 einen Beitrag von etwa 5 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt geleistet. Ghana gilt als die IT-Hochburg Afrikas und ist zudem mit einer Bevölkerung, von der mehr als die Hälfte (57 Prozent) unter 25 Jahre alt ist, ein sehr junges Land.



Ulrich Busch, Geschäftsführer von getINNOtized, weist auf einen weiteren Vorteil der Kooperation hin: "Prozesssicherheit ist deutschen Firmen beim Fachkräftesourcing aus dem Ausland so wichtig wie die Verfügbarkeit qualifizierter Kandidaten - deshalb schließen unsere Kunden mit uns Verträge nach deutschem Recht und können die Zusammenarbeit effektiv über die etablierten Prozesse aus dem IT-Bereich heraus steuern."



Michael Wesoly, CIO von Gebr. Heller Maschinenfabrik aus Nürtingen, bestätigt, dass die ersten Pilotprojekte bereits erfolgreich angelaufen sind: "Wir sind von der Geschwindigkeit des Auswahlprozesses und der Qualifikation der gefundenen Mitarbeiter positiv überrascht worden. Auch für unsere sehr speziellen Anforderungen wurden kurzfristig geeignete Kandidaten gefunden. Wir haben in kurzer Zeit eine Produktivität und Effizienz erreicht, die wir nicht erwartet haben."



Initiative "Fachkräfte für Afrika"



Auch die Initiative "Fachkräfte für Afrika" des VDMA bildet in den Ländern Botswana, Nigeria und Kenia nach deutscher Ausbildungsqualität aus. Die Absolventen daraus werden bereits weltweit von Mitgliedsunternehmen eingesetzt.



Grundsätzlich ist der Fachkräftemangel auch im Maschinen- und Anlagenbau eine der größten Herausforderungen der Branche. Laut aktueller VDMA-Umfrage aus dem Herbst 2023 verspüren rund 70 Prozent der Firmen "starke Engpässe" bei technischen Fachkräften. Vor diesem Hintergrund ist die Suche nach qualifizierten IT-Fachkräften im Ausland eine notwendige und vielversprechende Alternative - auch für den deutschen Mittelstand. (17.01.2024/ac/a/m)







