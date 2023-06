Auch im Jahr 2022 blieb Asien der wichtigste Exportmarkt für die europäische Photovoltaik-Ausrüstungsindustrie. Der Gesamtexportanteil der Branche erreichte 78 Prozent, wovon 57 Prozent an asiatische Kunden gingen.



Dr. Jutta Trube, Leiterin VDMA Photovoltaik Produktionsmittel, kommentiert: "Der asiatische Solarmarkt liefert für den Maschinenbau nach wie vor den größten Umsatz, gerade Indien ist zurzeit recht attraktiv. In 2022 zeigten sich erste Tendenzen, dass die Märkte Amerika und Europa attraktiver werden."



Steigerung des Marktanteils in Europa und Amerika



Durch die Schaffung neuer Projekte in Amerika erhöhte sich der Exportanteil in die Region, die im Jahr 2022 einen Marktanteil von 18 Prozent hielt. In Europa (inklusive Deutschland) wurden insgesamt 22 Prozent des Branchenumsatzes erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von jeweils 7 Prozent im europäischen und amerikanischen Markt. Dr. Peter Fath, Geschäftsführer der RCT Solutions GmbH und Vorsitzender des Vorstands von VDMA Photovoltaik Produktionsmittel, sagt dazu: "Es ist ganz klar, dass die Solar-Photovoltaik-Produktion in Regionen mit hohen Produktionsanreizen wächst. Die Vereinigten Staaten mit dem Inflation Reduction Act haben einen klaren Rahmen für die Unterstützung der Produktion vor Ort geschaffen, von dem die europäischen Maschinen- und Anlagenhersteller profitieren. Auch auf europäischer Ebene sehen wir eine Verbesserung, die durch wirksame industriepolitische Maßnahmen noch weiter vorangetrieben werden kann. Schließlich sind die Herstellungskosten ein Schlüsselfaktor für die Entscheidungsfindung bei Investitionen in Solarproduktionslinien."



Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie waren im Jahr 2022 weniger deutlich spürbar als im Jahr zuvor. Bei elektronischen Bauteilen gab es allerdings immer noch geringfügige Angebotsunterbrechungen. Die Nachfrage wies keine Störungen mehr auf. Die Analyse zeigt, dass der Anteil der Komponenten für Maschinen am Gesamtumsatz leicht über dem der verkauften Anlagen liegt. Der Großteil des Umsatzes stammt aus den Segmenten Herstellung von Silizium-Solarzellen und Dünnschichttechnologie. Zusammen decken sie rund 85 Prozent des Gesamtumsatzes ab. Der Rest des Umsatzes stammt aus Silizium-Modulintegrationsanlagen und am wenigsten aus Ingot-und Wafering Maschinen.