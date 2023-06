Bei den Gießereimaschinen-Exporten aus Deutschland zeichnete sich im ersten Quartal des laufenden Jahres noch keine Trendwende ab. Im Vorjahresvergleich gingen die Ausfuhren um ein Viertel zurück. Dieser Entwicklung liegen stark divergierende Markttrends zugrunde: Während Exporte in die Schweiz, das Vereinigte Königreich, nach Ungarn, sowie, außerhalb Europas, nach China und Vietnam zulegten, waren Ausfuhren u.a. in wichtige Zielmärkte wie die USA und Österreich rückläufig. Wie im Vorjahr auch, nahmen die EU27-Länder weniger Gießereitechnik aus Deutschland ab (2022: minus 5 Prozent).



Branchen-Erwartungen für das Jahr 2023:



Die Auftragseingänge der Gießereimaschinen-Hersteller entwickelten sich im ersten Quartal 2023, mit preisbereinigt plus 5 Prozent, besser als der Maschinenbau-Durchschnitt. Bestellungen aus Nicht-Euroländern trugen wesentlich zu diesem Trend bei. Im Jahr 2022 waren die Auftragseingänge auf einer unter Vorkrisenniveau liegenden Vorjahresbasis preisbereinigt um 11 Prozent zurückgegangen.



Die Gießereitechnik-Teilnehmer an der aktuellen Fachverbands-Konjunkturumfrage rechnen für das Gesamtjahr 2023 mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich.

Mit einem Ergebnis von plus 1 Prozent im preisbereinigten Auftragseingang gehört die Thermoprozesstechnik im ersten Quartal 2023 ebenfalls zu den überdurchschnittlich abschneidenden Branchen gemessen am Gesamtmaschinenbau. Das Jahr 2022 war bei den Orders mit einem Minus von 5 Prozent abgeschlossen worden.



In der aktuellen Fachverbands-Konjunkturumfrage gehen die Teilnehmer aus der Thermoprozesstechnik von einem Umsatzzuwachs von ca. 10 Prozent für das Jahr 2023 aus.



Laut Fachverbands-Konjunkturumfrage erwarten die teilnehmenden Hersteller von Hütten- und Walzwerkeinrichtungen im laufenden Jahr Umsatzzuwächse im niedrigen zweistelligen Bereich (ca. 15 Prozent). Die Auftragseingänge könnten jedoch auf hohem Niveau stagnieren, dies allerdings vor dem Hintergrund umfangreicher Auftragsbestände



Metallurgie-Maschinenbau auf der "Bright World of Metals" 2023 - Umfangreiches Forumsprogramm rund um Dekarbonisierung und Zukunftstechnologien



In Halle 9 Stand D74 organisiert VDMA Metallurgy, teils gemeinsam mit der Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau (FOGI), vom 12. bis zum 15. Juni 2023 ein umfangreiches Vortrags- und Diskussionsprogramm im Rahmen des ecoMetals-sowie des Thermprocess Forums 2023. Forschung, Wissenschaft und Technologie-Anbieter präsentieren Lösungen für die industrielle Energiewende.



Zum Auftakt werden beim Thementag "Green thermoprocess technologies" am 12. Juni die Potenziale thermoprozesstechnischer Forschung und Innovationen für die zahlreichen anstehenden Herausforderungen beleuchtet. Am 13. und 14. Juni tragen Branchenexperten zur gesamten Bandbreite der drängendsten Fragen und wichtigsten Entwicklungstreiber in der Thermoprozesstechnik und deren Anwendungen vor.



Mit dem "ecoMetals-Forum Metals4Sure" präsentiert VDMA Metallurgy am 15. Juni ein neues Format: Im Mittelpunkt der moderierten Sessions stehen das umfassende Dekarbonisierungs-Know-how des metallurgischen Maschinen- und Anlagenbaus und die Lösungen, mit denen die Branche hilft, bewährte Prozesse der Metallerzeugung und -verarbeitung immer nachhaltiger zu gestalten.



Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist für Messebesucher kostenlos. (Pressemitteilung vom 06.06.2023) (07.06.2023/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die durch VDMA Metallurgy vertretenen Branchen aus dem metallurgischen Maschinen- und Anlagenbau zeigten sich in der aktuellen Fachverbands-Konjunkturumfrage verhalten optimistisch und rechnen 2023 mit Umsatzzuwächsen im niedrigen ein- und zweistelligen Bereich. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:- Produktion und Exporte sind im ersten Quartal 2023 im Branchendurchschnitt um ein Fünftel gestiegen . bei disparaten Einzelentwicklungen.- Umsatzerwartungen 2023: Gießereimaschinen ca. plus 5 Prozent, Hütten- und Walzwerkeinrichtungen ca. plus 15 Prozent und für Thermoprozesstechnik im Bereich von plus 10 Prozent bei insgesamt erhöhter Prognose-Unsicherheit.- VDMA Metallurgy präsentiert auf den internationalen Leitmessen Gifa Metec Thermprocess Newcast in Düsseldorf ein umfangreiches Programm rund um Dekarbonisierung und Zukunftstechnologien.Im Jahr 2022 stieg der Produktionsumfang der drei Teilbranchen in Deutschland insgesamt wertmäßig um gut 19 Prozent. Während allerdings die Hersteller von Hütten- und Walzwerkeinrichtungen sowie von Thermoprozesstechnik die Volumina des Jahres 2019 übertreffen konnten, liegt die Produktion von Gießereimaschinen unter dem Volumen des Vorpandemie-Jahres. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Produktion von Hütten- und Walzwerkeinrichtungen um 34 Prozent auf schwacher Basis zulegen auf 1,45 Milliarden Euro.Die Produktion von Thermoprozesstechnik übertraf zum ersten Mal nach 2018 wieder die 2-Milliarden-Marke und stieg auf 2,18 Milliarden Euro (plus 20 Prozent). Der Wert der 2022 hergestellten Gießereimaschinen lag hingegen um gut 5 Prozent niedriger als im Vorjahr (ca. 652 Millionen Euro).Die Exporte von Hütten- und Walzwerkstechnik bewegten sich mit einem Plus von 34 Prozent zwischen Januar und März 2023 wieder auf das Vorkrisenniveau zu. Top-Zielmarkt war in diesem Zeitraum Indien. Bereits 2022 wurde aus Deutschland auf niedriger Vorjahresbasis weltweit knapp 15 Prozent mehr Hütten- und Walzwerkstechnik ausgeführt (628 Mio. Euro).Die Thermoprozesstechnik-Exporte konnten zwischen Januar und März 2023 wieder leicht zulegen (plus 4 Prozent), nachdem 2022 der Vorjahreswert um 3 Prozent verfehlt worden war (1,67 Mrd. Euro). Von Januar bis März spielten bei den Exporten die USA und China die Hauptrolle - mit gegenläufigen Trends (plus 33 / minus 43 Prozent).