Der Erfolg der Berliner Firmen ist vorrangig auf das Auslandsgeschäft zurückzuführen. Sieben von zehn Produkten und Dienstleistungen wurden an ausländische Kunden verkauft (Exportquote 70 Prozent). Mit Abstand wichtigster Exportmarkt war erneut China, als zweitgrößter Handelspartner haben sich die USA etabliert. Der Auslandsumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Ähnlich viel Umsatz wie im Vorjahr - 563 Millionen Euro - erwirtschafteten die Berliner Maschinenbau-Betriebe im Inland.



Die Brandenburger Maschinenbau-Unternehmen setzen dagegen im hohen Maße auf das Deutschlandgeschäft. 2022 lieferten sie etwa sechs von zehn Maschinenbau-Produkten an deutsche Kunden, so viele wie kein anderes ostdeutsches Bundesland. Aufgrund der niedrigen Exportquote (42 Prozent) wirken sich Umsatzverluste im Inland jedoch umso stärker aus. Der Inlandsumsatz fiel im Jahr 2022 um etwa 9 Prozent auf 355 Millionen Euro. Ausländische Kunden orderten Waren im Wert von rund 256 Millionen Euro - ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. China, Polen und Österreich waren die größten Abnehmermärkte.



In Berlin und Brandenburg ähnlich hoher Stellenabbau



In den Jahren 2020 und 2021 fiel die Beschäftigungskurve in den Maschinenbau-Unternehmen der Hauptstadtregion - in Berlin sehr deutlich, in Brandenburg in abgeschwächter Form. In Berlin wurde dieser Trend nun gestoppt. Die Mitarbeiterzahl in den Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten stieg marginal um 100 (plus 0,5 Prozent) auf zirka 7.450 Personen im Jahresdurchschnitt. In den Brandenburger Maschinenbau-Betrieben dieser Betriebsgröße arbeiteten im Jahresdurchschnitt 2022 etwa 3.570 Menschen - das waren rund 340 weniger Frauen und Männer (minus 9 Prozent) als 2021.



2023 von Zuversicht geprägt



Auf 2023 blickt der Landesverbandsgeschäftsführer zuversichtlich und vorsichtig zugleich. "Beide Bundesländer sind passabel in das Jahr gestartet. Zudem beobachten wir, dass sich die Lieferkettenprobleme zunehmend lösen. In den nächsten Monaten werden die Unternehmen daher vom hohen Auftragspolster profitieren und die Aufträge der Kunden endlich in die Tat umsetzen können", sagt Köhn. Allerdings gibt es auch viele unsichere Einflussfaktoren, die sich auf die Investitionsfreude der Kunden auswirken. So müsse man abwarten, wie sich die Inflation entwickelt und ob die internationalen politischen Krisen überwunden werden. (19.04.2023/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Berlins Maschinenbauer sind 2022 auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, die Brandenburger Betriebe verloren gegenüber dem beeindruckenden Vorjahresergebnis, erreichten jedoch ein gutes Niveau, so der VDMA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Maschinen- und Anlagenbau in der Hauptstadtregion hat sich im Jahr 2022 in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Während die Branche in Berlin nach zwei Jahren wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist, konnten die Brandenburger Unternehmen ihr sehr gutes Vorjahresergebnis nicht wiederholen. Das geht aus den endgültigen Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg für Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten hervor.Die 28 Berliner Maschinenbauer dieser Betriebsgröße verkauften Maschinen, Anlagen, Komponenten und Dienstleistungen im Gesamtwert von 1,9 Milliarden Euro - das ist ein Plus von rund 6 Prozent beziehungsweise 100 Millionen Euro gegenüber 2021. "Nach den starken Umsatzeinbußen der Jahre 2020 und 2021 nähert sich die Branche langsam wieder an die erfolgreiche Zeit vor der Pandemie an. Die unterbrochenen Lieferketten sowie ein Statistikeffekt haben zudem verhindert, dass das Wachstum nicht stärker ausgefallen ist", sagt Oliver Köhn, Geschäftsführer des VDMA Ost. So führten die Lieferschwierigkeiten dazu, dass nicht alle Aufträge wie geplant umgesetzt werden konnten. Darüber hinaus erfasst die Statistik mittlerweile deutlich weniger Firmen mit mindestens 50 Beschäftigten (2022: 28 Unternehmen - 2021: 30 Unternehmen - 2019: 36 Unternehmen).Berlin traditionell stark im Ausland - Binnengeschäft ist Brandenburgs Anker