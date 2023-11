Informationen zu den deutsch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen:



- Rund 1800 deutsche Unternehmen mit rund 200.000 Beschäftigten sind in Italien ansässig.



- Fast 500 deutsche Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus bieten mehr als 70.000 Arbeitsplätze in Italien, davon knapp 250 VDMA-Mitgliedsunternehmen mit insgesamt 463 Niederlassungen.



- Im Jahr 2022 betrugen die deutschen Maschinenlieferungen nach Italien 9,6 Mrd. Euro (plus 10,4 Prozent). Im den ersten neun Monaten 2023 setze sich der positive Trend fort: Die deutschen Maschinenexporte nach Italien stiegen um 6,4 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro.



- 2022 war Italien mit 7,8 Milliarden Euro Deutschlands zweitwichtigster ausländischer Lieferant von Maschinen, Anlagen, Komponenten und Teilen - nach China.



- Im Jahr 2022 beliefen sich die deutschen Direktinvestitionen in Italien auf rund 40 Milliarden Euro, während italienische Unternehmen rund 35 Milliarden Euro in der Bundesrepublik investierten.



- Innerhalb Europas fließen die meisten deutschen Direktinvestitionen im Maschinenbausektor nach Italien (5,4 Prozent). (Pressemitteilung vom 23.11.2023) (24.11.2023/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der VDMA hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Zu der von Deutschland und Italien vereinbarten strategischen Kooperation sagt VDMA-Präsident Karl Haeusgen:"Die jetzt auf höchster Ebene vereinbarte strategische Zusammenarbeit zwischen Italien und Deutschland ist gerade mit Blick auf die Entscheidungsfindung in der EU ein wichtiger, eigentlich überfälliger Schritt. Insbesondere für die Weiterentwicklung des Binnenmarktes und der Mittelstandpolitik kann eine deutsch-italienische Allianz einiges bewegen und auch andere EU-Länder motivieren, sich den Initiativen anzuschließen.Zwei starke Industrienationen wie Deutschland und Italien, geprägt durch einen hochinnovativen exportorientierten Mittelstand, haben vergleichbare Interessen an industriepolitischen Themen und sollten diese in der EU auch koordiniert artikulieren. Dies ist in den vergangenen Jahren leider sehr zu kurz gekommen. Deshalb ist es richtig, die Kooperation zwischen Deutschland und Italien durch ein jährliches Ministerforum des italienischen Ministers für Unternehmen mit dem deutschen Wirtschaftsminister zu institutionalisieren. Der VDMA, als Vertreter von sowohl deutschen als auch italienischen Maschinenbauunternehmen, ist bereit, diese Initiative und auch die Vorbereitungen des jährlichen Ministerforums - aktiv zu begleiten und zu unterstützen."