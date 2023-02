Aktien oder Tagesgeldkonto: Was eignet sich für Berufseinsteiger?



Ob ETFs, Aktien oder Tagesgeldkonto: Laut Christoph Hommel kommt es darauf an, welche Ziele verfolgt werden. Wer eine Immobilie erwerben möchte, sollte eher auf Festgeld und Sparbriefe setzen. Zinsanlagen, Aktien oder Investment in Rohstoffe wie Gold lohnen sich für die Altersvorsorge. "Mit großem Abstand rentieren sich Aktien", sagt der Experte. Ein Korb von Aktien wird als Tipp im VDI-Podcast genannt, um langfristig Vermögen aufzubauen. Doch nicht für jeden eignen sich Aktien, denn laut Hommel "muss man sich wohlfühlen mit der Geldanlage". Wer schlaflose Nächte aufgrund von negative Entwicklungen auf dem Aktienmarkt hat, sollte sich mit anderen Formaten befassen.



Kryptowährung für die Altersvorsorge: Lieber nicht



Kryptowährungen wie Bitcoin zählen zu den gehypten Investments. Eine Altersvorsorge rein auf Kryptowährungen aufzubauen, empfiehlt der Experte nicht. Wer gerne investieren möchte, sollte sich ebenfalls mit Fonds befassen. "Wer Geld übrig hat, kann das machen. Es hat für mich aber auch etwas von Zockerei."



Hohe Lebenshaltungskosten: Wie sparen



Bei aktuell steigenden Preisen und hohen Lebenshaltungskosten, vor allem für junge Berufseinsteiger, empfiehlt Hommel flexibel zu bleiben. "Bei Geldanlagen mal sechs Monate auszusetzen, kann wertvoll sein." Sparen sollte an die Lebenssituation anpassbar sein. (23.02.2023/ac/a/m)







